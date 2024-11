Alexandre Pato se surpreende com look de Patricia Abravanel: 'Estátua?'

Após Patricia Abravanel mostrar look para especial de Natal no SBT, Alexandre Pato se surpreende com peça dourada e diverte com comentário

A apresentadora Patricia Abravanel surpreendeu até o cunhado, o jogador de futebol Alexandre Pato, que é casado com Rebeca Abravanel, com o look escolhido para a gravação do especial de Natal do Gusttavo Lima no SBT nesta segunda-feira, 25.

Em sua rede social, a famosa postou os registros exibindo a produção poderosa para o evento e chamou muita atenção. Usando um vestido dourado bem brilhante, a herdeira de Silvio Santos não passou despercebida nos corredores da emissora e fez o pai de seu sobrinho fazer um comentário engraçado.

Ao ver a cunhada com o look, o atleta brincou sobre ela estar parecendo uma estátua. "Fizeram uma estátua de ouro para você aí no SBT?", perguntou ele e logo mais de 1500 internautas curtiram a brincadeira e reagiram também. "Ela é o próprio troféu imprensa", disseram.

Ainda em sua rede social, Patricia Abravanel postou fotos curtindo a gravação do especial de Natal com Gusttavo Lima no SBT ao lado de seu marido, o político Fábio Faria. Na última semana, a famosa marcou presença com o esposo no leilão beneficente de Ronaldo Fenômeno e Celina Locks. Ao lado da irmã, Rebeca Abravanel, e do cunhado, Alexandre Pato, ela prestigiou o evento de gala.

Quando foi gravado o especial de Natal de Gusttavo Lima no SBT?

Nesta segunda-feira, 25, aconteceU uma verdadeira noite de gala para os que prestigiaram a gravação do especial Natal do Embaixador, estrelado por Gusttavo Lima. O evento, realizado em parceria com o SBT, reuniu várias personalidades famosas em São Paulo e será transmitido pela emissora em dezembro.

Entre os convidados ilustres, além de Patricia Abravanel e o esposo, estavam também Silvia Abravanel acompanhada do noivo Gustavo Moura, Carlos Alberto de Nóbrega com sua esposa, Yudi Tamashiro e a sua esposa, que anunciaram recentemente que estão à espera de um bebê, Helen Ganzarolli, os apresentadores Gabriela Cabrini e Gabriel Cartolano. Na ocaisão, o sertanejo também foi prestigiado pela esposa, Andressa Suita. Veja as fotos aqui!

