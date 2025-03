Titi Müller desabafa após cirurgia do filho: 'Aguentou os piores dias'

A apresentadora Titi Müller agradeceu as energias positivas que seus seguidores mandaram para o filho, Benjamin, que precisou ser operado

Titi Müller usou as redes sociais nesta segunda-feira, 10, para fazer um desabafo após seu filho, Benjamin, de quatro anos, precisar passar por uma cirurgia.

A apresentadora compartilhou fotos do menino no hospital e explicou que ele operou as amígdalas. Além disso, ela contou pós-operatório do herdeiro foi bastante delicado. "Foi uma cirurgia de amígdalas com um pós mais delicado do que estávamos esperando. Seguimos o baile", escreveu.

"Meu guerreirinho aguentou os piores dias sem aceitar analgésico, se hidratando e comendo com muita dificuldade, sofrendo pra dormir. Foi punk demais, gente. Obrigada todo mundo que mandou energias positivas para esse pós-tenebroso. Passou", completou.

Nos comentários, os internautas deixaram mensagens carinhosas. "Ben aprendendo a ser forte que nem a mamãe", disse uma seguidora. "Melhoras para esse lindo", escreveu outra. "Muito feliz dele estar bem! Muita saúde e amor", falou uma fã. "Na gente (as mães) dói muito mais… Mas ele tem uma mãe muito forte tbm! Já passou", comentou mais uma.

Vale lembrar que Benjamin é fruto do relacionamento de Titi Müller com o músico Tomas Bertoni. Os dois se separaram em 2021.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Titi Müller (@titimuller_)

Titi Müller celebra aniversário do filho

Em junho do ano passado, Titi Müller celebrou mais um ano de vida do filho Benjamin, que completou 4 anos. A apresentadora mostrou fotos da comemoração do pequeno, que surgiu sorridente nos registros. Ela também compartilhou detalhes da decoração, cheia de cor e balões.

"Minha felicidade é ver você feliz, meu amor. Obrigada @babuskafotografia @tatifrancoz por esses registros tão especiais. Difícil escolher qual sorriso é o mais gostoso", escreveu ela na legenda da publicação. Em resposta a um seguidor, a apresentadora compartilhou que o tema da festa foi 'palavras-cruzadas'. "Lê tudo que vê, hiperfoco 10/10 hehe". Confira!

Leia também:Viviane Araújo revela que fará nova cirurgia após novela