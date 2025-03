Cauã Reymond e Susana Vieira se beijam durante bastidores de gravação

O ator Cauã Reymond, que será protagonista na novela das nove Vale Tudo, da Rede Globo, surge com a atriz Susana Vieira nos bastidores de gravação

O ator Cauã Reymond, de 44 anos, surgiu nesta segunda-feira, 10, ao lado da amiga, a atriz Susana Vieira, de 82, nos bastidores de uma gravação . Na ocasião, os dois gravaram um vídeo, publicado no perfil do artista no Instagram, e trocaram um breve beijo. Cauã será protagonista da nova novela das nove, Vale Tudo, da Rede Globo, prevista para estrear no final de março.

No registro, Susana estava caracterizada com uma peruca loira. "Coisa mais linda, hein. Te amo", declarou. "Eu com essa peruca estou odiando porque eu gosto do meu cabelo preto", reclamou se olhar na câmera. "Eu te amo também", correspondeu.

Cauã Reymond interpretará o personagem César Ribeiro na nova versão da novela Vale Tudo. César é um modelo decadente que se envolve romanticamente com Maria de Fátima (interpretada por Bella Campos) e Odete Roitman (interpretada por Débora Bloch). Na trama, César e Maria de Fátima aplicam golpes em busca de dinheiro e poder.

Cauã Reymond impressiona com nova foto com a filha

A filha de Cauã Reymond e Grazi Massafera, Sofia, de 12 anos, impressionou ao surgir ao lado do pai na rede social. Recentemente, o famoso postou mais um clique com a menina e ela chamou a atenção.

Horas após postar uma foto fazendo biquinho com a adolescente, o artista compartilhou o registro feito em um ensaio e a beleza dela virou assunto entre os seguidores do galã. Sofia mostrou todo seu charme usando um vestido amarelo. Confira!

