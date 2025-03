Jojo Todynho faz aparição rara ao lado do namorado após cirurgias

A influencer Jojo Todynho, que anunciou um novo relacionamento em fevereiro, compartilha foto ao lado do namorado, o policial militar Thiago Gonçalves

A influencer Jojo Todynho, de 28 anos, decidiu compartilhar um registro raro ao lado do namorado, o policial militar Thiago Gonçalves . Na imagem divulgada no Instagram, a cantora usa uma composição de recortes em laranja. O look exibe a silhueta dela após perder mais de 80 kg e passar por intervenções cirúrgicas.

No mês passado, Jojo se submeteu a cirurgias para retirada do excesso de pele e recebeu os cuidados do policial militar, com quem assumiu o romance em fevereiro. Na ocasião, ela falou sobre a lipoaspiração, lifting nas pernas e uma reparação da cicatriz das mamas.

"Estou bem, minhas pernas estão um sonho, já me emocionei à beça, depois vou postar um vídeo para vocês. Minha perna está linda, parece que eu tirei um tubarão das pernas", disse. "Tudo é um processo, tem que viver o processo da forma que tem que ser. As pessoas ficavam tão incomodadas com a minha perna à toa", completou.

Confira, abaixo, o registro de Jojo ao lado do namorado:

Jojo Todynho com o namorado, o policial militar Thiago Gonçalves - Foto: Reprodução/Instagram

Jojo Todynho revela alimentação após cirurgia bariátrica

Jojo Todynho realizou uma cirurgia bariátrica em 2023 e já emagreceu mais de 80 kg somando a intervenção, dietas e exercícios físicos pesados. Apesar da mudança em seu cardápio, a cantora revelou que não possui uma lista de comidas restritas.

"Estou liberadíssima para comer de tudo, mas, claro, com moderação", declarou em entrevista a LeoDias TV,

E detalhou como tem sido sua alimentação desde que realizou a bariátrica, há quase dois anos. "Muito pouquinho. Uma colher de arroz, uma de feijão… [Sabe] aquela coisa que a nutricionista passava e a gente sempre colocava uma colherzinha a mais? Não tem como, é uma colher mesmo", contou. Confira!

