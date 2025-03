Fernanda Montenegro esbanja elegância em pré estreia de filme

A atriz Fernanda Montenegro marcou presença na pré estreia do filme Vitória, em São Paulo, e esbanjou elegância na ocasião

Nesta segunda-feira, 10, aconteceu a pré estreia do filme Vitória, estrelado por Fernanda Montenegro. O evento aconteceu no Teatro Municipal de São Paulo.

Como era de se esperar, a estrela marcou presença e chegou a se emocionar em cima do palco. Além disso, Fernanda esbanjou elegância com uma roupa social na cor preta.

O último trabalho de Fernanda Montenegro na TV foi uma participação especial em A Dona do Pedaço, novela exibida pela Rede Globo em 2019. Na trama, ela interpretou Dulce.

Nome verdadeiro

Após a indicação de Fernanda Torres ao Oscar 2025 na categoria de Melhor Atriz por Ainda Estou Aqui, os holofotes estão voltados para a talentosa família Torres-Montenegro. Recentemente, muitos internautas ficaram surpresos ao descobrir que a consagrada veterana, na verdade, se chama Arlette e não Fernanda Montenegro.

"Como assim mãe e filha não têm o mesmo nome?", perguntou um fã das artistas.

Para quem não sabe, Fernanda Montenegro foi registrada como Arlette Pinheiro Monteiro ao nascer. Quando se casou com o ator Fernando Torres (1927-2008), na década de 1950, passou a incorporar o sobrenome do marido ao seu registro civil. No entanto, como atriz, ela escolheu adotar o nome artístico de Fernanda Montenegro.

Antes de alcançar o sucesso na atuação, ela trabalhava como locutora de rádio e radioatriz na Rádio MEC - onde começou a trabalhar aos 15 anos de idade - e utilizava seu nome de batismo. “Eu era a locutora Arlette Pinheiro. Aí inventei esse nome [Fernanda Montenegro] para usar como atriz."

Em relação à tradição familiar de nomes, Fernanda Torres, filha da veterana, já comentou sobre a repetição na família. "Eles fizeram essa loucura de me dar o mesmo nome. Meu pai me deu o nome dele, uma coisa estranhíssima", disse ao Roda Viva, em 2024.

