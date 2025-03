Bruna Marquezine esbanja sorrisos em pré estreia de filme

A atriz Bruna Marquezine marcou presença na pré estreia do filme Vitória e esbanjou simpatia na ocasião, distribuindo muitos sorrisos

Nesta segunda-feira, 10, aconteceu a pré estreia do filme Vitória no Teatro Municipal de São Paulo. A exibição especial do longa, protagonizado por Fernanda Montenegro, contou com a presença de diversos famosos.

Entre eles, estava Bruna Marquezine, que fez questão de prestigiar a veterana. Simpática, a atriz distribuiu sorrisos para os fotógrafos presentes no local.

O filme conta a história de Vitória (Fernanda Montenegro), uma senhora solitária que, aflita com a violência que passa a tomar conta da sua vizinhança e em conflito com os vizinhos, começa a filmar da janela de seu apartamento.

A idosa registra a movimentação de traficantes de drogas da região durante meses, com a intenção de cooperar com o trabalho da polícia. A atitude consegue chamar a atenção de um jornalista, que faz amizade com Vitória e tenta ajudá-la nessa missão. O filme estreia, oficialmente, no dia 13 de março em cinemas de todo o Brasil.

Quem convidou Bruna Marquezine para o Oscar?

A atriz Bruna Marquezine, de 29 anos, supreendeu os brasileiros ao comparecer na cerimônia de premiação da 97ª edição do Oscar em Los Angeles, Estados Unidos, no último domingo, 2. Em entrevista à TNT e Max, a estrela de Besouro Azul contou que foi convidada pela própria Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, a organizadora da premiação, para ir ao evento.

“Eu tenho muita dificuldade de celebrar vitórias, aí quando chegou o convite da Academia, eu falei: ‘Mas o que eu vou fazer lá?’ [Depois, pensei] ‘Você está doida, você foi convidada pela Academia, você tem que ir‘”, contou.

Ao ser questionada sobre o sentimento de ver um filme brasileiro na premiação, Bruna destacou a alegria em ver o público internacional conhecendo o cinema nacional.

“É tão bonito ver a arte sendo celebrada dessa forma. É só a prova da potência da nossa cultura. Eu lembro muito de uma fala da Fernanda [Torres] sobre o brasileiro conhecer culturas do mundo inteiro, mas parece que o mundo ainda não teve a oportunidade de conhecer mais sobre a gente”, disse.

Ainda Estou Aqui, do cienasta Walter Salles, concorria em três categorias Oscar. O longa ganhou o prêmio de Melhor Filme Internacional.

Marquezine também marcou presença na tradicional after party promovida pela revista Vanity Fair.

Leia também: Solteira, Bruna Marquezine agita web ao interagir com modelo nas redes sociais