Priscila Fantin posa de biquíni com o marido e registra momento inusitado

A atriz Priscila Fantin e o marido, o ator Bruno Loves, tiram uma série de fotos da viagem romântica e flagram aparição inusitada durante registro

A atriz Priscila Fantin, de 42 anos, compartilhou nesta segunda-feira, 10, uma série de fotos de uma viagem romântica ao lado do marido, o ator Bruno Loves , de 41. Nas imagens ela posou de biquíni durante um passeio de barco pela costa do Rio de Janeiro e registrou uma aparição inusitada ao posar com o marido para a câmera.

"Um dia incrível que aconteceu de última hora, a partir de mudanças inesperadas, e assim tudo conspirou a favor desse momento que ficará pra sempre na gaveta das melhores memórias", escreveu na legenda da publicação feita em seu perfil no Instagram.

O flagra em questão se trata dos atobás , aves que protagonizaram os registros divertido da viagem do casal. No perfil de Bruno no Instagram, o artista fez questão de fornecer mais detalhes sobre os animais.

"Essas aves incríveis que vocês estão vendo, um macho e uma fêmea, são os atobás. Confesso que, até essa Quarta-feira de Cinzas, eu ainda não os conhecia. E que descoberta maravilhosa! Criaturas adoráveis, cheias de elegância e destreza.", escreveu na legenda da publicação das fotos.

E continuou: "O atobá é uma ave marinha presente em diversas regiões costeiras do mundo, famosa por sua impressionante técnica de pesca: ele mergulha de grandes alturas em alta velocidade para capturar peixes com precisão cirúrgica. Seu voo é gracioso, e seu olhar atento reflete foco e estratégia."

Confira, abaixo, as imagens:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Bruno Loves (@brunolopes)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Priscila Fantin (@priscilafantin)

Priscila Fantin ganha homenagem do marido em seu aniversário

Priscila Fantin completou 42 anos de vida no dia 18 de fevereiro e ganhou uma homenagem especial do marido, Bruno Loves. Na ocasião, o ator compartilhou uma sequência de cliques com a amada e prestou uma bela mensagem por meio de suas redes sociais.

"Hoje é um dia especial, o dia em que o mundo ganhou alguém tão incrível: minha esposa, minha companheira de vida, de sonhos e de conquistas. Moni, que Deus continue te abençoando, te cercando de saúde, paz e alegria, e te dando força para realizar tudo o que deseja. Você é luz, é inspiração, é o melhor presente que a vida me deu", escreveu. Confira!

Leia também: Priscila Fantin reflete ao comemorar aniversário: 'Orgulho de você'