Alessandra Negrini visita o filho em Paris. Veja a foto!

Alessandra Negrini visitou o filho Antônio, de 27 anos, em Paris, na França. O rapaz fez questão de compartilhar o registro nas redes sociais

Nesta quinta-feira, 3, Alessandra Negrini aproveitou o tempo livre para fazer uma visitinha para o filho Antônio, que está em Paris, na França. O rapaz de 27 anos é fruto do relacionamento dela com Murilo Benício.

Em sua conta no Instagram, o jovem fez questão de compartilhar um registro e posou ao lado da mãe. Na imagem, os dois surgem com expressões sérias para a câmera.

"Ela veio me visitar em Paris", escreveu ele na legenda da publicação, que já recebeu inúmeros comentários. "Parecem gêmeos", escreveu uma internauta. "Lindos", comentou outra. "Que coisa linda", elogiou uma terceira.

Além de Antônio, Alessandra Negrini também é mãe de Betina, de 20 anos, do seu relacionamento com Otto. O último trabalho da atriz na TV foi como a Guida na novela Travessia, exibida pela Rede Globo em 2022.

Relação com o filho

A atriz Alessandra Negrini abriu seu coração ao falar sobre seu relacionamento difícil com seu filho mais velho, Antônio, de 27 anos, fruto de seu relacionamento com o ator Murilo Benício. Em participação do podcast Desculpa Alguma Coisa, a famosa surpreendeu ao afirmar que tem pouco contato com o filho.

"Antônio não sei nem onde mora", revelou Alessandra, que mora apenas com sua filha Betina, de 20 anos. A artista ainda desabafou sobre o seu afastamento do herdeiro, sem dar detalhes sobre o motivo: "Eu sofro até hoje né. Eu não sei onde está, some. Mas tudo bem, eu respeito. Faz parte".

A atriz ainda confessou que ser mãe era um grande sonho. "Dá trabalho, né? Às vezes você fala: 'Ai, meu Deus, para que fui ter filho?'. Mas era um sonho meu ter filho. Eu não seria uma pessoa realizada se não tivesse tido [filhos], mas entendo quem não quer, porque olha, dá trabalho", afirmou ela.

Alessandra ainda falou sobre sua proximidade com a filha caçula, de seu relacionamento com o cantor Otto. "Ela é minha parceirinha (...) Eu fico muito feliz de ter a Betina de parceira, agora mais parceira ainda com 20 anos. É gostoso, ela está amadurecendo", contou a famosa.