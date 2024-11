Afilhada de Agnaldo Rayol revela que cantor estava consciente após a queda

O cantor Agnaldo Rayol faleceu aos 86 anos após sofrer uma queda em sua residência, em São Paulo; afilhada aponta demora do SAMU

Afilhada de Agnaldo Rayol, falecido no dia 4 de novembro aos 86 anos, Vanessa Gonçalves falou abertamente sobre o dia em que o cantor sofreu uma queda em sua casa. O veterano recebeu os primeiros socorros ainda na residência e foi encaminhado ao hospital, mas devido ao traumatismo craniano, não resistiu.

Em entrevista ao 'Domingo Espetacular', da Record TV, Vanessa contou que o padrinho permaneceu consciente após o acidente doméstico, ocorrido no banheiro do apartamento. De acordo com a afilhada do famoso, Rayol alegou bastante dor ao ser socorrido por sua cuidadora.

"Conforme a cuidadora apertava [a cabeça dele com ferimentos], ele dizia: 'Ai dói, não aperta'", recordou Vanessa Gonçalves. "Fiz várias chamadas pelo Samu e em paralelo a isso comecei a procurar por ambulâncias particulares. Mas ninguém atendia (...). Não sei se foi [determinante a demora], mas pra mim foi uma eternidade", lamentou a afilhada de Agnaldo Rayol.

Vanessa Gonçalves ressaltou que, apesar da demora, os profissionais do SAMU prestaram todo apoio necessário ao cantor assim que chegaram na residência. "Os socorristas que chegaram na ambulância foram muito atenciosos. Imediatamente fizeram todos os primeiros socorros", contou ela, por fim.

A família de Agnaldo Rayol, falecido no dia 4 de novembro aos 86 anos, publicou uma nota oficial no perfil do cantor a respeito da demora no socorro do artista no dia em que sofreu uma queda em casa. O veterano recebeu os primeiros atendimentos ainda na residência e foi encaminhado ao hospital, mas não resistiu.

Ao longo do relato, familiares de Agnaldo informaram que se passaram 1h22 minutos desde a primeira ligação ao SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), realizado às 3h30, até a saída da ambulância em direção a unidade de saúde. No texto, eles revelaram que três toalhadas foram usadas para conter o sangramento na cabeça do cantor; confira detalhes!