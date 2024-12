Affair de Whindersson Nunes acompanha show do humorista em São Paulo

O humorista Whindersson Nunes aparece em registros compartilhados pela influenciadora Maria Fernanda Michelim enquanto ela o assistia da plateia

O humorista Whindersson Nunes apareceu em uma série de imagens compartilhadas pela influenciadora Maria Fernanda Michelim durante um show em São José dos Campos, no interior de São Paulo. A moça de 22 anos gravou o artista se apresentando no palco enquanto ela o assistia na parte superior da plateia.

Há duas semanas, Maria Fernanda estava acompanhando Whindersson numa viagem ao Piauí. A jovem compartilhou fotos que mostram os braços do humorista, reconhecido pelas tatuagens que possui.

Em uma das fotos, a influenciadora escreveu que estava em Barra Grande, no Piauí. Em outra, mostrou uma taça da bebida que estava tomando e deixou o braço do humorista aparecer no registro. A jovem também compartilhou uma foto de biquíni e, pelo espelho, é possível ver o ombro de Nunes na cama atrás dela.

Deu match?

A interação dos dois nas redes sociais já vinha chamando a atenção dos fãs do comediante, mas uma foto compartilhada por Maria Fernanda foi o que não deixou dúvidas do novo romance. A jovem publicou uma foto em seus stories do Instagram agarrada com Whindersson e legendou com um emoji de coração. Ela também publicou uma foto sozinha ao som da música “Rockstar”, de Lil Whind, nome artístico do comediante no cenário do rap.

Na rede social, Whindersson faz questão de marcar presença curtindo e comentando diversas fotos de Maria Fernanda. Em uma delas, Whindersson elogia: “Essa é uma princesa”. A influenciadora responde logo em seguida: “Meu amor”. Em um vídeo compartilhado por ela em agosto, a jovem aparece na carona de um quadriciclo e internautas questionaram se o piloto seria Whindersson. Maria Fernanda não chegou a responder, mas as interações e a intimidade que os dois demostram na internet, não deixam dúvidas para os fãs do youtuber.

Desde que publicou a foto ao lado do artista, a moça tem conquistado a simpatia do público, que tem desejado que o relacionamento dê certo. Maria Fernanda é natural de Ilhabela, em São Paulo, e mora em São José dos Campos, interior do estado.

Quem é Maria Fernanda Michelim?

Maria Fernanda Michelim é uma influenciadora digital que ganhou destaque na mídia devido a supostos rumores de envolvimento com o humorista Whindersson Nunes. Nascida em Ilhabela, no litoral de São Paulo, Maria Fernanda atualmente reside em São José dos Campos e trabalha na área de fisioterapia.

Com mais de 40 mil seguidores em seu perfil no Instagram, Maria Fernanda utiliza a plataforma para compartilhar detalhes de sua vida pessoal e profissional.

