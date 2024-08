Affair de Sandy, retorno de Ana Paula Arósio e mais; confira o resumo dos famosos

Últimos dias foram agitados no mundo das celebridades deixando nomes como Sandy e Ana Paula Arósio em alta; confira a seguir o resumo da CARAS Brasil

Agitação e novidades não faltaram nesta semana no mundo dos famosos, que provocou muita curiosidade entre os internautas com o novo affair de Sandy (41), retorno de Ana Paula Arósio (49) à mídia brasileira e o rompimento da Globo com alguns ex-BBBs e até mesmo o campeão, Davi Brito (21). Pensando nisso, a CARAS Brasil reuniu a seguir os principais acontecimentos dos últimos sete dias. Confira o resumo!

Logo no início da semana, o nome de Sandy começou a virar destaque nas redes sociais depois que a colunista Fábia Oliveira publicou uma nota dizendo que a filha de Xororó estaria vivendo um affair com o médico Pedro Andrade.

Discreta com sua vida pessoal, a cantora não se pronunciou sobre o caso e nem o médico, dando espaço para especulações. Com toda a repercussão do assunto, os fãs foram pesquisar sobre o médico e encontraram o perfil dele no Instagram. Alguns chegaram a compará-lo com o ator Cauã Reymond.

A atriz Ana Paula Arósio também foi alvo de comentários, mas desta vez por conta de mais um trabalho publicitário. Reclusa e sem contato com a mídia desde 2020, a artista foi flagrada passeando no Brasil, mas tudo se tratava de uma campanha publicitária para uma marca de suplementos alimentares.

Em um vídeo da campanha, a famosa aparece falando sobre ter abandonado os holofotes e sua carreira, para viver uma vida reclusa. "Eu já estive nos holofotes, e hoje escolho a luz do sol. Posso até ser dirigida, mas é minha natureza que escolhe os caminhos. Os personagens ficaram nos roteiros, e eu segui a minha essência. Hoje escrevo a minha jornada com as minhas próprias mãos”, disse.

Outro burburinho que se iniciou nesta semana foi o fato da Rede Globo ter encerrado o contrato com alguns ex-participantes do BBB 24, que nos últimos meses lhe renderam muita dor de cabeça, inclusive, o campeão da temporada. Davi Brito teve seu contrato com a emissora rompido depois de muitas críticas e até acusação de fraude.

Polêmico, o baiano não chegou a se pronunciar oficialmente, mas nos bastidores acredita-se que a emissora teria tentado ajudar o ex-BBB a diminuir seu trágico início da carreira artística, mas ele teria dificultado com suas atitudes. Enquanto isso, Giovanna Pitel e Beatriz Reis, a Bia do Braz, foram as únicas que tiveram seus contratos renovados.

Além disso, o início das Olimpíadas também foram destaque entre os leitores da CARAS Brasil. A conquista da medalha de ouro no skate com Rayssa Leal, deixou muitos brasileiros emocionados. A jovem esportista de apenas 16 anos levou para casa um prêmio de mais de 100 mil reais por seu esforço na competição.