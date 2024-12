Adriane Galisteu causa com fotos 'pegando fogo': 'Poderosa'

Com seu nome em alta por conta da série de Ayrton Senna, Adriane Galisteu causa ao postar cliques com isqueiro e fogo; veja

A apresentadora Adriane Galisteu compartilhou nesta quarta-feira, 04, novas fotos em sua rede social falando como anda A Fazenda 16. Acostumada a postar os registros de seu look do dia que usou no programa, a loira causou ao surgir se exibindo com um isqueiro e um galão de combustível.

Usando uma saia xadrez curtinha, botas de estilo cowboy, colete e chapéu, a famosa fez poses e brincou com o fogo. Claro que os internautas logo reagiram ao verem os cliques ousados, já que a artista está com o nome em alta por conta da estreia da série de Ayrton Senna na Netflix.

"Não sei por aí mas aqui tá pegando fogo", escreveu na legenda. Nos comentários, os seguidores reagiram. "Não se fala em outra coisa se não Galisteu", disseram. "Catamos a referência! Fogo no parquinho! Poderosa", elogiaram outros.

É bom lembrar que, nos últimos, Adriane Galisteu teve seu nome muito comentado nas redes sociais por ter aparecido poucos minutos na série sobre a vida de Ayrton Senna. Muitos considerarm injusto por ela ter sido a namorada com quem ele estava na época de seu falecimento.

A apresentadora então se pronunciou ao ver a manifestação de vários internautas. A loira então afirmou que a história do piloto é maior que o relacionamento que tiveram, mas que contará sobre o romance que viveram durante um ano e meio, antes da morte do piloto.

"A única novidade é que talvez agora eu esteja considerando a possibilidade de contar pra vocês esse último ano e meio da minha vida, do lado dele. E eu acho que vocês vão amar, amar… acho não, eu tenho certeza absoluta que vocês vão amar”, declarou após se pronunciar.

Como o marido de Adriane Galisteu reagiu?

Alexandre Iodice então reagiu ao ver a declaração da esposa, com quem tem um filho, Vittorio Iodice, de 14 anos. "Acima de tudo, respeito e admiração por você e pela sua história de vida! Você sempre foi essa mulher real e verdadeira, tenho muito orgulho!", disse o empresário. A famosa então reagiu: "Te amo, meu amor". Veja mais aqui!

