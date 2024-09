Durante pré-estreia do documentário 'Pra Sempre Paquitas', Adriana Bombom compartilhou detalhes da produção e defendeu broncas de Marlene Mattos

No noite da última terça-feira, 10, Xuxa Meneghel esteve na pré-estreia do documentário Pra Sempre Paquitas, na Zona Sul do Rio de Janeiro. Em entrevista ao portal LeoDias, Adriana Bombom, que atuou como assistente de palco da Rainha dos Baixinhos no Xuxa Hits em 1996, deu detalhes sobre essa vivência.

“Está sendo um prazer enorme reviver toda essa história, está incrível reencontrar as Paquitas depois de um bom tempo. Algumas viraram mães, foram morar fora… Então foi muito legal o reencontro no programa do Serginho [Altas Horas]”, disse ela.

Bombom não deu detalhes sobre o documentário em si, mas garantiu que a produção está ótima. “A gente não viu as entrevistas das outras. Então, quer dizer, foi uma coisa muito sigilosa, cada uma teve seu dia de gravação. Eu sei do que aconteceu comigo, do que me foi perguntado, mas tá incrível”, acrescentou.

A série de cinco episódios estreia na próxima segunda-feira, 16, no Globoplay, e a atriz revelou ter compartilhado histórias vividas durante aquele período. “Alguns esporrinhos da Marlene [Mattos]… Na minha visão, foram válidos os esporrinhos, porque naquela época a gente jogava a responsabilidade nela e tudo… Faz parte, é igual mãe. A mãe não briga? Não puxa a orelha? Da minha parte ali não tem nada bizarro, nada polêmico”, defendeu a famosa.

Ainda no bate-papo, Adriana Bombom relembrou a emoção de Negra Li no Altas Horas, que ficou emocionada ao compartilhar sonho de ser Paquita e inspiração na artista. “Quando entrei foi um baque, porque era um programa que só tinha loiras… Eu nunca iria imaginar na minha vida, morava em um orfanato, nunca poderia imaginar estar do outro lado da tela dividindo o palco com as Paquitas”, declarou.

Confira a declaração de Negra Li:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Altas Horas (@altashorasglobo)

Adriana Bombom fala da falta de convite para ser a única paquita negra da Xuxa

