Adriana Bombom fala da falta de convite para ser a única paquita negra da Xuxa

Em entrevista à CARAS Brasil, Adriana Bombom relembra época em que foi assistente de palco da Xuxa Meneghel

Adriana Bombom (50) esteve ao lado de Xuxa Meneghel (61) como assistente de palco dos programas Xou da Xuxae Xuxa Hits nos anos 90. Apesar de ter dividido os holofotes com uma das maiores estrelas do Brasil, a dançarina não carregou o status de ser uma paquita.

A "honraria" contemplava apenas mulheres brancas que passaram por um longo processo de seleção. Nos Estados Unidos, Xuxa também comandou programas e teve paquitas. Na TV americana, tudo foi diferente e Natasha Pierce foi a única mulher negra paquita nas 65 edições do programa.

Em 2023, a apresentadora explicou no que a ausência de paquita negra no Brasil foi uma decisão tomada pela diretora de TV Marlene Matos. Em entrevista à CARAS Brasil, Bombom lamenta não ter conquistado o título de paquita, mas ressalta ter vivido momentos felizes ao lado de Meneghel e todo o elenco do programa.

A dançarina foi descoberta por Matos, que a convidou para atuar como assistente de palco. "Achei justo que tenham me incluído no documentário das paquitas, pois afinal de contas eu fiquei no elenco da Xuxa por 10 anos e passei por várias gerações de Paquitas. E embora nunca tenham me chamado de Paquita eu acabei sendo a única negra do programa que era incluída no grupo delas e tinha tratamento igual a elas", recorda.

"Eu dividia o palco nas coreografias, cantava, viajava, dividia o quarto com elas, participava do coro... Eu tive as mesmas regalias que elas. Eu só não usei o chapéu de soldadinho. E eu ainda fiquei no elenco até o último programa", conta ainda.

Bombom é uma das convidadas para o documentário das paquitas que tem estreia prevista ainda para o segundo semestre deste ano na plataforma de streaming Globoplay. Hoje também influenciadora fitness, a estrela participou de um especial do Altas Horas que vai promover a estreia da produção. "Me senti super feliz", conclui ela à reportagem.