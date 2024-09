Acidente que levou à morte da jornalista Nathalia Urban vem à tona

Depois do falecimento da jornalista Nathalia Urban ser confirmada, a imprensa revelou detalhe sobre o acidente que levou à morte dela

A jornalista Nathalia Urban, que trabalhava como correspondente internacional no portal Brasil 247, faleceu aos 36 anos ao sofrer uma morte cerebral em Edimburgo, na Escócia. Agora, mais detalhes sobre o que aconteceu com ela foram revelados publicamente.

De acordo com o site G1, Nathalia sofreu um acidente ao cair de uma ponte na segunda-feira, 23. Ela foi socorrida e ficou internada em um hospital em estado de coma, mas sofreu a morte cerebral. Com isso, a família autorizou a doação de órgãos.

Por enquanto, as autoridades não descobriram qual foi a causa da queda, que é o atual foco da investigação. A família aguarda o translado do corpo da jornalista ao Brasil para realizarem o sepultamento, mas ainda não uma previsão de quando isso acontecerá.

A internação de Nathalia foi descoberta depois que ela não voltou ao trabalho. A jornalista estava de férias e avisou a empresa sobre o dia em que retornaria ao trabalho. Porém, no dia marcado, ela não apareceu e não entrou em contato com ninguém. Assim, os colegas entraram em contato com a família, que já tinha sido avisada pelas autoridades sobre a internação dela.

A morte de Nathalia Urban

A morte de Nathalia Urban foi anunciada por Brasil 247, veículo em que ela trabalhava como correspondente internacional. "Infelizmente, nossa colega Nathalia não resistiu e os aparelhos serão desligados. Em um último gesto de humanidade, os órgãos serão doados. Nathalia lutou pela liberdade de todos os povos. Estamos em luto e consternados. Oremos para que ela tenha uma boa passagem. Nathalia Urban sempre presente", disse o post feito no Instagram.

Na internet, ela era conhecida por reportagens sobre imigrantes, capitalismo e feminismo em programas jornalísticos e nas redes sociais.