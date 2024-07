30 anos depois: Por onde anda o jovem Forrest Gump? Veja como ele está hoje

O ator Michael Conner Humphreys, que ficou conhecido por interpretar o jovem Forrest no clássico de 1994, Forrest Gump, já está com 39 anos

O ator Michael Conner Humphreys, que ficou conhecido por interpretar o jovem Forrest no clássico de 1994, Forrest Gump, já está com 39 anos. Ele tinha 8 anos de idade durante as filmagens, mas, apesar da carreira promissora, seguiu outros rumos profissionais após o filme.

Assim como o personagem do filme, que se alistou no Exército e serviu no Vietnã, Humphreys também se inscreveu na força militar dos Estados Unidos. Após concluir o ensino médio, ele foi designado para o 1º Batalhão do 36º Regimento de Infantaria e cumpriu um período de 18 meses no Iraque. Ele terminou suas missões em 2008.

Depois disso, não voltou a atuar em Hollywood, somente em produções independentes. Ele se formou em relações internacionais pela Universidade do Norte do Alabama e trabalha como professor no Oregon. As informações são do portal Adoro Cinema.

No início do auge de sua carreira, o ator fez uma pausa para concluir o ensino médio. Em 2019, ele deu uma entrevista para o The Sun e se mostrou aliviado por não ter se tornado uma estrela infantil. "Não tenho certeza se eu teria querido ser uma estrela infantil - nem sempre parece acabar bem para muitos deles. Acho que estou certo ao dizer isso, olhando para alguns deles hoje."

"Não acho que Hollywood seja um estilo de vida saudável para crianças e você não tem uma infância ou amadurece rapidamente. Fui muito melhor seguindo o caminho que escolhi", completou ele, que seguiu com uma infância considerada normal e chegou a se dedicar ao teatro escolar.

Em janeiro de 2021, ele contou à Snack que teve uma experiência normal no set, mas que entrevistas e eventos de premiação ocupavam muito tempo. "Por causa da experiência que tive, me tornei muito contra a ideia de celebridade. Apenas a ideia de fama, e todas as minhas experiências com ela, foram realmente negativas. Acho que você pode ser realmente famoso e obter os benefícios, ou está constantemente buscando isso, e foi isso que eu vi quando criança. Eu só queria não ter nada a ver com isso", disse.

