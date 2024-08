Tratamento noturno: 10 produtos para a rotina de cuidados capilares

Este sérum possui formulação composta por quatro ativos principais: niacinamida, curveline, fiber plug in e vitamina E. A união dos quatro previne a perda da cor dos cabelos coloridos, potencializa a nutrição dos fios e garante que eles despertem mais macios, hidratados, fáceis de pentear e protegidos.

Que tal cuidar do seu cabelo enquanto você dorme? Com fórmulas potentes e eficazes, os produtos de tratamento noturno são a escolha ideal para quem busca praticidade e bons resultados. Pensando nisso, preparamos uma lista com 10 opções incríveis que não podem faltar na sua rotina de beleza! Dá uma olhada:

Esse produto garante 8 horas de nutrição intensa enquanto você dorme! Perfeito para cabelos secos e ressecados, ele proporciona fios mais macios, fáceis de pentear, resistentes, sedosos e com o frizz controlado.

Formulado com ácido hialurônico, esse creme conta com agentes condicionantes inteligentes, que promovem uma hidratação profunda aos fios. Além disso, ele preenche a fibra capilar, controla o frizz e garante um cabelo mais solto e macio.

Reprodução/Amazon

5. Night Density Rescue Terapia Intensiva, Nioxin: https://amzn.to/477oj6n

O Night Density Rescue da Nioxin é um leave-in noturno que aumenta a densidade capilar e ajuda a reduzir a queda de cabelos associada à oxidação da superfície do couro cabeludo. Super potente e com eficácia comprovada, ele promete fios mais espessos e madeixas volumosas.

Reprodução/Amazon

6. Elixir Overnight Nutri Óleos Poderosos, Siàge Eudora: https://amzn.to/3AKZMrK

Com biotecnologia Affinité 4D, este creme noturno é composto com complexo de óleos milenares, que tratam profundamente os fios rígidos e super elásticos, garantindo nutrição.

Reprodução/Amazon

7. Sérum noturno Penetraitt, Sebastian Professional: https://amzn.to/3z1i1Zp

Este sérum reparador proporciona hidratação imediata para dar volume ao cabelo seco e danificado. Penetra durante a noite, ajuda a reparar a cutícula capilar de dentro para fora e revitaliza a aparência e toque dos fios.

Reprodução/Amazon

8. Tônico noturno Densidade, Lola Cosmetics: https://amzn.to/4e2V3QA

Indicado para cabelos finos, fracos, porosos e com problemas de queda, este tônico noturno atua com ação reparadora e regeneradora, aumentando a densidade capilar e reduzindo a queda.

Reprodução/Amazon

9. Sérum noturno antiqueda Lumina, Natura: https://amzn.to/3X6qQcl

Com BioProteína Tripla Ação e Ativo Dermoativador, esse sistema combate a queda, acelera o crescimento e deixa o cabelo ainda mais forte. O sérum noturno é um passo essencial neste ritual, com fórmula potente que combate o afinamento do fio e melhora sua ancoragem na raiz.

Reprodução/Amazon

10. Elixir prolongado Glycolic Gloss, Elséve, L'Oréal Paris: https://amzn.to/4g6GFs2

Este sérum capilar inovador possui fórmula com pH ácido e é rica em ácido glicólico. Com uma tripla ação poderosa, sela intensamente os fios, preenchendo as falhas da fibra capilar e laminando a cutícula na superfície para refletir a luz. Além disso, protege seus cabelos contra futuras agressões externas.