Massageador, cremes, máscaras e mais: 16 produtos para montar o seu próprio spa em casa

Nada melhor do que sair um pouco da rotina para garantir um momento incrível de autocuidado, não é mesmo? E para te ajudar nessa missão, preparamos uma lista com 16 produtinhos para você criar o seu próprio dia de spa em casa. E tem de tudo: massageador, cremes, máscaras, sais de banho e muito mais!

Este kit conta com um rolo de jade e um gua sha para massagear todo o rosto de forma eficiente. Com eles, é possível reduzir a aparência de inchaço e rugas, melhorar a circulação dos vasos sanguíneos e muito mais.

Com microfibra, esse roupão possui toque macio e aconchegante, modelagem quimono com mangas ⅞ e bolsos frontais.

9. Hidromassageador para pés, Multilaser: https://amzn.to/3RxPKie

Ideal para descansar seus pés no final do dia. Com água quente combinada com diferentes tipos de massagem, esse item proporciona uma sensação agradável de conforto e bem-estar.