Dê adeus ao frizz: 6 produtos bons e baratos para controlar seus cabelos

O spray Liso, Leve e Solto é ideal para quem busca um efeito liso duradouro. Composto por shampoo, máscara e spray antifrizz, ele hidrata, proporciona maciez, brilho e auxilia no crescimento dos cabelos. Seus ativos garantem fios limpos, hidratados e com brilho intenso.

1. Spray Antifrizz Liso Leve And Solto Lola Cosmetics 200ml- https://amzn.to/3LZajSn

O Leave-in Lola Cosmetics Danos Vorazes é ideal para cabelos danificados, oferecendo controle do frizz, brilho intenso e proteção térmica até 230°C. Atua como selante das cutículas, revitalizando fios quimicamente tratados e devolvendo vitalidade. Aplique nos cabelos limpos e secos ou úmidos, e use após secagem ou chapinha para reparação extra.

O Bálsamo Finalizador Lola Cosmetics O Exterminador de Frizz suaviza e elimina o frizz, bloqueando a umidade sem pesar nos fios. Formulado sem óleo mineral ou silicones, cria uma barreira protetora que melhora com o uso contínuo. Aplique nos cabelos úmidos, distribuindo com um pente, e finalize como preferir.

4. Óleo Capilar Leave-In Anti Frizz e Protetor Térmico L'Oréal Paris Elséve 100ml - https://amzn.to/3AkxKTK

O Óleo Extraordinário Elseve de L'Oréal Paris é um leave-in que nutre e trata todos os tipos de cabelo, proporcionando brilho instantâneo e controle do frizz. Sua fórmula leve, com 6 óleos de flores preciosas, protege contra o calor até 230°C, hidrata profundamente e não pesa nos fios. Pode ser aplicado em cabelos molhados ou secos para um acabamento perfeito e disciplina do frizz.