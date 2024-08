Culinária: 8 livros perfeitos para aprender novas receitas e se aventurar na cozinha

Aprenda diversas receitas e técnicas culinárias por meio de obras de autoras como Paola Carosella e Julia Child e cozinhe pratos de dar água na boca!

Se você está buscando novas inspirações para suas aventuras culinárias ou deseja aprimorar suas habilidades na cozinha, a literatura gastronômica é um excelente ponto de partida! Reunimos oito livros perfeitos para quem deseja explorar novas receitas e técnicas, transformando a cozinha em um verdadeiro laboratório de sabores. Prepare-se para embarcar em uma jornada gastronômica e transformar cada refeição em uma experiência memorável! 1. Todas as Sextas, de Paola Carosella (2016) - https://amzn.to/3SMWTfX "Todas as sextas", livro de estreia da chef Paola Carosella, combina um relato autobiográfico com mais de 90 receitas que fizeram sucesso em seu restaurante Arturito. Vencedor do Prêmio Jabuti, a obra revela a jornada inspiradora de Paola e suas receitas repletas de generosidade e técnica, acompanhadas por fotos do premiado fotógrafo Jason Lowe.

Créditos: Reprodução/Amazon

2. Nutrir: Receitas simples para corpo e alma, de Gisele Bündchen (2024) - https://amzn.to/4cv9yuZ Em "Nutrir: Receitas simples para corpo e alma", Gisele Bündchen oferece 100 receitas fáceis e revigorantes com ingredientes do dia a dia para promover o bem-estar físico e mental. A obra combina alimentação saudável, receitas sem glúten e dicas para uma vida equilibrada, refletindo a filosofia de Gisele de valorizar a saúde e a flexibilidade na alimentação. Ideal para quem busca criar uma rotina nutritiva e positiva.

Créditos: Reprodução/Amazon

3. A Arte Culinária de Julia Child: Técnicas e Receitas Essenciais de uma Vida Dedicada à Cozinha, de Julia Child (2013) - https://amzn.to/4fG7fIx Julia Child, pioneira da culinária francesa nos EUA, oferece soluções abrangentes para problemas culinários domésticos em seu livro. Com técnicas inovadoras e receitas detalhadas, ela compartilha truques e dicas para aprimorar a arte da alta gastronomia usando utensílios tradicionais e ingredientes acessíveis.

Créditos: Reprodução/Amazon

4. Panelinha receitas que funcionam, de Rita Lobo (2023) - https://amzn.to/3YOtXbz "Panelinha", criado por Rita Lobo em 2000, oferece um livro repleto de receitas saudáveis e práticas para diversas ocasiões do cotidiano. Inclui sugestões para jantares rápidos, saladas, massas, grãos, comida infantil, pratos com peixes, aves, carnes, sobremesas e pães integrais. O objetivo é facilitar a vida de quem valoriza a boa alimentação como base para uma vida saudável.

Créditos: Reprodução/Amazon

5. Le Cordon Bleu : Todas as técnicas culinárias, de Jeni Wright e Eric Treuille (2017) - https://amzn.to/3yGRBfh Este livro, a "bíblia" da escola de culinária mais prestigiada do mundo, apresenta mais de 800 segredos e técnicas ilustradas, com dicas e receitas de chefs renomados. Com mais de 2000 fotografias e ilustrações, abrange desde técnicas básicas até avançadas, e inclui receitas de cozinhas clássicas e tradicionais. É um guia completo para garantir o sucesso em todas as receitas, das mais simples às mais sofisticadas.

Créditos: Reprodução/Amazon

6. Sal, gordura, ácido, calor: Os elementos da boa cozinha, de Samin Nosrat (2019) - https://amzn.to/4dHhGJQ A chef Samin Nosrat ensina a cozinhar de forma revolucionária, focando em quatro elementos fundamentais para garantir pratos deliciosos. Com cem receitas base e variações, o livro oferece técnicas para criar vinagretes, vegetais caramelizados, carnes assadas e massas de torta. Vencedor do prêmio James Beard 2018, é um guia essencial para aprimorar suas habilidades na cozinha.

Créditos: Reprodução/Amazon

7. Gastronomia Brasileira: da Tradição à Cozinha de Fusão, de Instituto Le Cordon Bleu (2023) - https://amzn.to/3X3ozQz O Le Cordon Bleu apresenta uma introdução inovadora à gastronomia brasileira, combinando a história e cultura culinária do Brasil com técnicas francesas contemporâneas. O livro oferece 80 receitas, dicas de substituição de ingredientes e explicações detalhadas, com fotos passo a passo. Inclui pratos como brioche de milho, coxinha, picanha curada, e sobremesas como cocada de forno, além de bebidas típicas, ideal para profissionais e amadores.

Créditos: Reprodução/Amazon

8. Chef Profissional, de Senac Editoras (2017) - https://amzn.to/4fMfZN9 "Chef Profissional" é uma referência indispensável para chefs que desejam aprimorar suas técnicas, abordando desde análises do trabalho do chef até capítulos sobre molhos, sopas, carnes, vegetais e mais. O livro cobre nutrição, segurança alimentar, equipamentos e ingredientes, oferecendo mais de 640 receitas e suas variações, desde simples até sofisticadas.

Créditos: Reprodução/Amazon