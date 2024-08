Confira 5 excelentes livros para conhecer a história do mundo da moda

2. Dior for ever, de Catherine Ormen (2015) - https://amzn.to/3Z00c7J

Sempre lançando tendências, Christian Dior buscou inspiração nas flores e nas curvas do corpo feminino e aliou delicadeza em suas criações. Desde a elaboração do New Look, a marca Dior tornou-se sinônimo de elegância, e personalidades do mundo todo passaram a desejar se vestir com a grife. Por meio de fotos e fac-símiles de croquis, convites de desfile, catálogos e material de divulgação, este livro apresenta a pesquisa realizada pela historiadora de moda Catherine Ormen de quase setenta anos da maison Dior, mostrando a construção e a evolução da marca até as roupas assinadas por Raf Simons.