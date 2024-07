Clássicos da literatura, fantasia, romance e mais: 12 boxes de livros em oferta para você colecionar

Confira dicas de obras colecionáveis e escolha suas favoritas

O Prime Day 2024 está rolando na Amazon e, se você é amante de livros físicos, que tal aproveitar para garantir boxes incríveis e super colecionáveis? Para te ajudar nessa missão, preparamos uma lista com 12 opções de obras dos mais diversos gêneros para você garantir. E a melhor parte é que todos eles estão com descontos imperdíveis no site! De clássicos da literatura à fantasia, não vão faltar títulos para conquistar todos os gostos! Confira nossas sugestões e aproveite para escolher seus boxes favoritos: 1. Kit Judith McNaught: https://amzn.to/3WsgyEo Nos marcantes romances de Judith McNaught, Victoria, Alex e Elizabeth tem algo em comum: as três mulheres de personalidade forte tem suas vidas viradas de cabeça para baixo com a chegada de um novo - ou primeiro – amor. Ambientados na época vitoriana, Victoria luta para se acostumar com seu novo lugar na corte inglesa, Alex sabe que deve ajudar nas economias de sua família e Elizabeth precisa perder sua ingenuidade ao escolher entre a razão e o coração.

Reprodução/Amazon 2. Box Colleen Hoover: https://amzn.to/4d8RhEu Após se tornar um fenômeno nas redes sociais, Colleen Hoover também se firmou como uma das autoras mais vendidas do país. Seu estilo de romance apresenta tramas ricas e complexas, que conquistaram milhares de leitores. Neste box, estão reunidos alguns dos maiores títulos da autora, como “É assim que acaba”, “Todas as suas imperfeições”, “Se não fosse você” e “O lado feio do amor”.

3. Box Trilogia O Senhor dos Anéis, de J. R. R. Tolkien: https://amzn.to/3y7prd3 Apesar de ter sido publicado em três volumes - “A sociedade do anel”, “As duas torres” e “O retorno do rei” - desde os anos 50, o Senhor dos Anéis é entendido como um único romance que só pode ser compreendido em seu conjunto, segundo a concepção do autor. Com design que reflete a unidade da obra, este box reúne os três livros da saga, oferecendo aos leitores uma nova oportunidade de mergulhar no notável mundo da Terra-média.

4. Box Série Elementos, de Brittainy Cherry: https://amzn.to/3WudRlE Brittainy Cherry é um fenômeno de vendas no Brasil e sinônimo de fortes emoções. Suas histórias encantadoras contam com protagonistas carismáticos e retratam fatos difíceis e traumáticos, para as quais o único remédio é o amor. Neste box exclusivo, estão reunidos os quatro livros da série: “O ar que ele respira”, “A chama dentro de nós”, “O silêncio das águas” e “A força que nos atrai”.

5. Box O Diário da Princesa, de Meg Cabot: https://amzn.to/46bww92 O box “O diário da princesa” reúne os onze livros da série de enorme sucesso em uma edição especial. São seis volumes com as lembranças e experiência de Mia em toda a sua essência divertida, cômica e emocional, de uma jovem em busca de si mesma, em meio às atribulações da vida e, principalmente, do próprio amadurecimento.

6. Caixa Harry Potter, de J. K. Rowling: https://amzn.to/3WqkRQt Harry Potter vive com eu seus tios e o primo, que não gostam nem um pouco dele, em um armário sob a escada. Até que, um dia, recebe uma carta misteriosa, convidando-o para estudar na Escola de Magia e Bruxaria de Hogwarts, e descobre sua verdadeira origem. Este box especial reúne toda a saga do jovem bruxo, em sete livros que se tornaram o maior fenômeno editorial de todos os tempos.

7. Box Os Bridgertons, de Julia Quinn: https://amzn.to/4d7RGXV Este box reúne os oito livros da série da família Bridgerton, cada um protagonizado por um dos irmãos, e um nono volume com segundos epílogos para os livros anteriores e um conto sobre Violet, a matriarca. Nele, acompanhamos a vida do mercado de casamentos, bailes suntuosos de Mayfair e palácios aristocráticos de Park Lane.

8. Box Trilogia Verão, de Jenny Han: https://amzn.to/3LwwOxK Com uma história encantadora e personagens inesquecíveis, a Trilogia Verão acompanha os amores, desilusões e dilemas da protagonista Belly, dos 15 aos 24 anos. Em meio a descobertas e mudanças, ela se apaixona, se envolve em um triângulo amoroso, entra na universidade e descobre que amadurecer também significa tomar decisões difíceis. A trama também inspirou a série de sucesso do Prime Video, “O verão que mudou a minha vida”.

9. Coleção Especial Jane Austen: https://amzn.to/4bPQWpd As obras de Jane Austen retratam personagens complexas da sociedade rural georgiana e marcam a crescente do romantismo. São cinco títulos reunidos neste box: “Orgulho e preconceito”, “Persuasão”, “Razão e sensibilidade”, “A abadia de Northanger” e “Emma”.

10. Box Percy Jackson e os Olimpianos, de Rick Riordan: https://amzn.to/3Wd3u4l Unindo mitologia grega, ação e tramas hilárias, a série de Percy Jackson é um dos maiores fenômenos da literatura infantojuvenil das últimas décadas: desde o lançamento do primeiro volume, em meados dos anos 2000, as aventuras de Percy e seus amigos não saíram das listas de mais vendidos, conquistaram uma legião de fãs. Agora, os leitores têm mais um motivo para comemorar: chega às livrarias um box exclusivo da série, que reúne os cinco volumes e conta com nova identidade visual. Reprodução/Amazon 11. Box Agatha Christie: https://amzn.to/46aq1Dm Este box reúne algumas das melhores e mais famosas histórias de Agatha Christie, a eterna Dama do Crime: “Morte no nilo”, “Um corpo na biblioteca” e “Assassinato no Expresso do Oriente”. Perfeito para fãs de suspense, mistério e ficção policial! Reprodução/Amazon 12. Grandes obras de Shakespeare: https://amzn.to/3Lvnp9H Para reverenciar o mestre da literatura, esse box especial reúne suas obras mais famosas em três volumes. O primeiro contempla as peças icônicas do gênero que o consagrou, a tragédia: “Romeu e Julieta”, “Hamlet”, “Otelo, o mouro de Veneza” e “Macbeth”; o segundo é dedicado às comédias: “A megera domada”, “Sonho de uma noite de verão”, “O mercador de Veneza” e “A tempestade”; e no terceiro e último volume, estão reunidas as peças históricas inglesas e romanas do dramaturgo: “Ricardo III”, “Ricardo II”, “Júlio Cesar” e “Antônio e Cleópatra”.

