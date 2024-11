Sabina Simonato abre álbum de viagem de férias com o marido e a filha

Apresentadora da Globo, jornalista Sabina Simonato mostra cliques de viagem de férias com sua família; veja as fotos raras

A apresentadora Sabina Simonato, do Bom dia São Paulo, está de férias e mostrou em sua rede social como está curtindo o tempo livre com a família. Nesta quinta-feira, 21, a jornalista postou cliques raros ao lado de sua família e encantou.

Na praia da Barra de São Miguel, em Alagoas, a comunicadora surgiu aproveitando o dia ensolarado no mar com a filha, Sofia, de três anos, e o marido, o jornalista Evandro Gondolfi. Cheia de estilo, a herdeira da global roubou a cena e deu um show de fofura ao surgir até de óculos escuros.

"Deus eu tenho tantas bençãos! Alagoas! Minha primeira vez aqui! Praias de tirar o fôlego", contou sobre a viagem especial.

É bom lembrar que Sabina Simonato sempre encanta em sua rede social ao postar momentos com sua filha Sofia, de três anos. Recentemente, ela chamou a atenção ao publicar um vídeo da herdeira cantando. Ainda nos últimos dias, a jornalista surpreendeu ao surgir sem maquiagem e sem filtro curtindo a viagem.

Sabina Simonato faz festa temática para a filha e impressiona

A apresentadora da Globo, Sabina Simonato, mostrou que celebrou o aniversário de 3 anos de sua única filha, a pequena Sophia, com uma festa mais que especial. Em sua rede social, a jornalista compartilhou fotos e vídeos revelando como foi o evento para a herdeira.

Com o tema de doces e decoração toda em cores claras, a comunicadora do Bom Dia São Paulo comemorou a data durante uma tarde ensolarada. Para as crianças foi montado uma espécie de piquenique no local e uma mesa principal, que impressionou com seus detalhes nos enfeites e nas gostosuras personalizadas para os convidados se deliciarem. Veja as fotos aqui!

