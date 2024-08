Manu Gavassi mostra fotos de viagem com o noivo na web

Manu Gavassi curtiu uns dias relaxantes no litoral com o noivo Jullio Reis e compartilhou algumas fotos em sua conta no Instagram

Em suas redes sociais, Manu Gavassi sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 15 milhões de seguidores. Atualmente, a cantora está curtindo uns dias relaxantes no litoral ao lado do noivo Jullio Reis.

Em sua conta no Instagram, a famosa publicou diversas fotos da viagem. Manu surgiu ao lado do amado, renovando o bronze, fazendo palavras cruzadas, lendo e muito mais. Na legenda, ela colocou apenas um emoji de coração.

Rapidamente, a publicação recebeu diversas curtidas e comentários. "Caça palavras! Precisamos de outro almocinho para jogar juntos", escreveu Rafa Kalimann. "Parecem uma pintura", elogiou outra internauta. "Aproveitando a vista. Feliz por tu, Manu", comentou uma terceira.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Manu Gavassi (@manugavassi)

Viagem ao Japão

Manu Gavassi usou as redes sociais recentemente para compartilhar algumas fotos da viagem que fez com o noivo, Jullio Reis, para o Japão. Ao publicar no feed do Instagram os registros em que aparece toda sorridente em um lindo Jardim, a cantora e ex-BBB falou sobre como ficou encantada com o país. "Sinceramente ainda não superei que não moro no Japão. Que lugar legal", confessou.

"Lembro que ao lado desse jardim no yoyogi park tinha uma casa linda, toda de vidro, pensei que se tratava de um mini museu de arquitetura ou algo extremamente chic relacionado a design… Sentamos para comer no banco do parque e vimos crianças de uns três anos saindo pela porta. E as mães e os pais buscando de bicicleta. Era uma escolinha. Ao lado desse jardim. No meio do parque. E elas iam embora de bicicleta", acrescentou.

Depois, Manu contou sobre como o Japão é um lugar mágico. "Sei lá. Parece que eles vivem certo. Poucos lugares me fizeram esquecer totalmente a minha realidade e só viver e estar presente no momento. Essa foi a magia dos meus dias no Japão. Obrigada pelas fotos lindas e seu olhar mágico, Jullio Reis", finalizou.