Ary Mirelle encanta seguidores com fotos de viagem a Itália com João Gomes

Após curtir férias em família pela Europa, Ary Mirelle movimentou as redes sociais ao abrir álbum de fotos com João Gomes na Itália; veja

Nesta terça-feira, 2, Ary Mirelle agitou as redes sociais ao compartilhar álbum de fotos com João Gomes durante visita à Roma. O casal fez uma viagem pela Europa junto com o filho, Jorge, nas últimas semanas.

Nas fotos compartilhadas, o casal, que também visitou Paris e Suíça, surgiu em frente ao Coliseu, localizado na capital da Itália. "Ainda da nossa Eurotrip", escreveu a influenciadora na legenda da publicação.

E nos comentários, não faltaram elogios ao casal. "Lindos! Que Deus abençoe vocês e conceda inúmeros momentos desses!", desejou um internauta. "Casal mais lindo", disse outro. "Como é lindo esse amor de vocês, que transborda e enche nossos corações, um casal tão jovem e cheio de ensinamentos pra dar!", declarou mais um.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ary Mirelle (@arymirelle)

O casal viajou em família pela Europa há alguns dias e Ary Mirelle mostrou que aproveitou bastante cada momento das férias. Na última quinta-feira, 22, a influenciadora contou que João Gomes decidiu, de última hora, trocar a roupa para sair combinando o look com a amada, que usava um vestido vermelho na ocasião.

"Ele me convidou para um jantar romântico. (Mas) trocou de roupa porque falou que queria ir combinando. Olhem, minha gente, é por esse homem que sou apaixonada", derreteu-se a influencer.

Ary Mirelle revela primeira palavra do filho com João Gomes

A influenciadora Ary Mirelle dividiu com o público um novo momento inesquecível de suas férias em família na Europa. Na noite de quarta-feira, 28, a companheira do cantor João Gomes usou as redes sociais para revelar que o filho do casal, Jorge, falou a primeira palavra aos 7 meses de vida.

Em seu Instagram oficial, Ary se mostrou surpresa ao contar que o pequeno, que está acompanhando os pais durante viagem a Roma, na Itália, não falou palavras tradicionais como ‘papai’ ou ‘mamãe’. "Galera, Jorge aprendeu a pedir água", disse ela.

"A primeira palavra não foi 'papai' nem 'mamãe', foi água. Depois mostro a vocês ele falando", acrescentou a noiva de João Gomes.