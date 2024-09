Você sabia? Adriane Galisteu iniciou nas telinhas em clipe de grupo argentino

A apresentadora de A Fazenda, da Record, deu seus primeiros passos nas telinhas no clipe da música No Te Preocupe Más, da banda argentina El Símbolo

A apresentadora Adriane Galisteu é um sucesso no comando do reality show da Record, A Fazenda. Todo mundo sabe que a loira brilha nas telinhas há bastante tempo, mas nem todos sabem que ela já participou do clipe de uma banda argentina no início de sua carreira.

Em 1984, aos 11 anos, Adriane estreou como cantora no grupo infantil Chispitas, que foi formado para gravar a trilha sonora brasileira da telenovela Chispita, porém durou apenas alguns meses. A loira seguiu na música e em 1987, foi membro da girl band Meia Soquete, onde ficou por dois anos, tempo em que lançou dois álbuns.

Mas foi em 1989 que aconteceu a participação de Adriane no clipe da banda argentina El Símbolo. Na ocasião, a modelo e cantora tinha apenas 16 anos, e foi a musa da canção No Te Preocupes Más. Essa foi uma das primeiras vezes em que Adriane esteve à frente das telinhas e desse momento em diante, a carreira decolou: ela lançou livro, esteve em telenovela, peças de teatro, comandou programas de televisão e não parou mais.

A banda El Símbolo é um grupo de pop latino formado em 1993 por Frank Madero e Ramón Garrido, oriundos do grupo TNN (The New Nation), com o qual fizeram grande sucesso na europa com a música La Cucamarcha, uma versão de The Barata e as músicas 1, 2, 3 e Levantando as Mãos.

No clipe de No Te Preocupes Más, Adriane aparece em alguns momentos na praia e saindo da piscina. Confira: