Após viralizar, jovem Lara Cristina explicou o motivo de não convidar parentes para a sua festa de casamento com o companheiro Miguel Henrique

A jovem goiana Lara Cristina viralizou nas redes sociais ao mostrar a reação de alguns parentes que não foram convidados para a sua festa de casamento com o companheiro Miguel Henrique. Após expor os áudios frustados que recebeu dos familiares, a atendente de call center explicou motivo por trás da decisão em uma entrevista ao Encontro com Patrícia Poetadesta quinta-feira, 15.

"A gente se casou agora no sábado. E a gente deixou de convidar tanto parentes do Miguel quanto amigos nossos que a gente gosta, mas não tem muito aquele convívio. O casamento é do casal e tem que ter convidados que ambos se sintam confortáveis", disse Lara.

E a recém-casada relatou que só ficou sabendo da frustração dos parentes quando chegou em casa. "No final do dia, eu vi que tinha recebido esses áudios. Foi um caos. Uma loucura o dia todo. Ontem eu recebi um monte de áudio bem chateados de ciúmes", detalhou. "A gente entende o porquê de não ter convidado e foi ótimo assim. A gente queria muito aproveitar da nossa forma, com gente que fez parte desde o início", completou Miguel.

Durante o papo, Lara ainda deu um conselho para quem quer fazer o mesmo. "Aconselho quem tem esse receito que só faça. Chamem gente que faz sentido, quem vocês têm vontade de chamar. É maravilhoso, uma das melhores sensações da vida", avaliou.

Noiva expôs os áudios frustados

A moça compartilhou as mensagens que foram encaminhadas a ela por meio de uma parente de quem é próxima. "Uai família, vocês estão sabendo que a Lara Cristina casou? Não convidou ninguém da família, nem comentaram. Acabei de ver lá no Instagram o casamento dela lá, dos mais bonitos, um monte de gente, não chamou ninguém da família", disse uma familiar em um dos áudios.

E outro familiar concordou: "É, foi decepção, né? Desse jeito aí, ué. Casar e não convidar ninguém da família". "Uma festança, nem comentou pra ninguém. Afe Maria, mas pra casar escondido não tinha que mostrar nada não, sem segredo. Porque todo mundo é amigo nas redes sociais e casar escondido não pode mostrar nada", completou a primeira.