A mãe de uma das vítimas do avião que caiu em Vinhedo, Maria de Fátima Albuquerque contou que não sabia da viagem da filha

Maria de Fátima Albuquerque, mãe da médica residente em oncologia do Hospital do Câncer de Cascavel, Arianne Albuquerque Risso, que faleceu após a queda de um avião em Vinhedo, no interior de São Paulo, participou do Encontro com Patrícia Poeta nesta quinta-feira, 15. Durante o papo, ela contou que não sabia da viagem da filha.

"Queria saber da senhora qual foi a última vez que a senhora falou com a sua filha?", quis saber a apresentadora. "Eu falei com a Ariane na quinta-feira, né? Falei às 21, desliguei mais ou menos às 21h30. Conversamos como sempre. Ela vivia para a medicina, vivia para salvar vidas, ela nem sabia o que estava acontecendo no mundo Ela sempre me ligava e a gente conversava sobre o cotidiano. Ela vivia quase que em um mundo paralelo voltada a salvar vidas", disse.

"E a gente tinha um combinado que todas as vezes que ela viajava, a gente falava, ela me contava antes porque eu sou muito intuitiva e quem tem uma filha só tá ligada o tempo inteiro. Mas ela não me disse nada. E depois eu fiquei sabendo pelo meu genro que foi de última hora porque ela e a Mariana iam trabalhar. E aí elas conseguiram, de última hora, antecipar e entrar às 5 horas da manhã, trabalharam muito e saíram correndo para o aeroporto", lembrou.

"Por isso não deu tempo. Foi uma correria e eu não sabia. Eu nem imaginava que ela estava naquele voo porque minha filha viajava muito pouco e vivia trabalhando. E eu soube na hora que estava pegando fogo. Então assim... Foi isso", lamentou Maria de Fátima.

Genro deu a notícia

E ela contou que recebeu um telefonema do genro contando que Arianne estava no avião. "Quando entrou a ligação do meu genro, eu pensei: 'Arianne estava lá'. Ele levou ela para o voo, então ele soube na hora. Eu soube na hora que eu vi o avião pegando fogo, eu vi minha filha pegando fogo. Eu tava vendo ao vivo aquele fogo torrando ali. A partir dali minha vida foi uma loucura", recordou.