Mona Vilardo embarca em diferentes formatos após sucesso no Globoplay: “Tudo ao mesmo tempo!”

Em entrevista à CARAS Brasil, a atriz de Arcanjo Renegado, do Globoplay, fala sobre lançamento de livro e novos projetos; confira

A atriz Mona Vilardo, que interpreta a vingativa Paola Marques, na série Arcanjo Renegado, do Globoplay, retorna para a quarta temporada da produção com maior destaque de sua personagem. Simultâneo às gravações da série, a artista que também é cantora e escritora, está prestes a lançar seu novo livro e segue envolvida com projetos musicais.

Em entrevista à CARAS Brasil, Mona fala sobre carreira, personagem em série, lançamento de livro e revela novos projetos musicais. “Eu consigo me dedicar [a todos esses projetos], porque eu gosto muito de fazder. As vezes eu faço tudo ao mesmo tempo, porque eu tenho esse espírito, mas consigo focar, porque tá muito dentro de mim, dentro do que eu quero fazer, do que eu amo fazer, então sai fácil.”, explica a artista.

Em Arcanjo Renegado, na pele de Paola Marques, viúva do governador, que retorna na quarta temporada da trama em busca de vingança e de seus direitos, Mona compara a sua personalidade com a de Paola e encontra somente uma semelhança: a determinação. “Só me identifico na determinação, no estar ao lado das pessoas, fora isso, ela não tem nada parecido comigo por ter uma postura um pouco audaciosa e ambiciosa no sentido ruim da palavra. Eu acho que é bom a gente ter ambição na vida, nos nossos sonhos, mas acredito que a Paola já vai para outro lugar. Ela retorna em busca do que é dela, se aliando a pessoas que eram contrárias (...) ela tem essa coisa meio vingativa, que não se parece nada comigo.”, compara.

Mona também se prepara para o lançamento do livroNo Compasso – Só eu que sei o que elas passam, pela editora Bloco Narrativo, em que ela conta em forma de crônicas a histórias de múltiplas mulheres: ”O livro começou muito eu olhando pra mim. A minha idade, 42 anos, me marcou muito como mulher, na forma de olhar pra mim. Muito curioso, porque eu não tive isso aos 30 anos e nem quando fiz 40.”, revela à CARAS Brasil.

“Com 42 anos surgiram muitas reflexões, pensamentos, dúvidas, e aí comecei a escrever os meus questionamentos como mulher, mulher na sociedade, questões sobre relacionamentos, amizades, a tudo! Então comecei a escrever e a outros a história de outras mulheres.”

Segundo Mona, ouvir outras mulheres a fez perceber como todas tinham algo em comum em suas histórias, mesmo sem se conhecerem antes: “É muito curioso, porque a história de uma, as vezes é a de todas. As vezes mulheres que não tinham amizade comigo me contavam histórias que eu falava ‘Nossa, isso também acontece comigo’. Então acho que é bom falar disso, é importante contar essas histórias. Eu também tenho uma pegada de escrita que é cômica, tentando trazer leveza para que o leitor se divirta, se conecte, se enxergue naquela história.”, conta.

Múltipla no mundo das artes, Mona participou de novelas como Órfãos da Terra e Deus Salve o Rei, na Globo e Gênesis, da Record. Desde 2017, é idealizadora do projeto Elas por Ela – As Rainhas do Rádio por Mona Vilardo, além de ter participado de inúmeros espetáculos nos palcos.

Mona Vilardo homenageia Emilinha Borba (Foto: Acervo pessoal)

Dedicada também ao ramo da música, Mona conta à CARAS Brasil sobre o seu projeto com a Marinha do Brasil, para homenagear Emilinha Borba, grande intérprete e representante do samba, falecida em 2005, aos 82 anos: “Estou me preparando para fazer um concerto só em homenagem a ela, que foi a favorita da marinha em 1947". A homenagem acontecerá nos dias 14 e 15 de novembro deste ano, no Theatro Municipal de Niterói e a atriz usará um figurino que foi da própria Emilinha Borba no passado.

Mona revela ainda à CARAS Brasil, que já tem planos de um novo livro sobre a musa Emilinha: “Eu também estou nessa produção do livro. Na verdade, já escrevi metade do livro, que faz parte do meu repertório de livros infantis, será Emilinha Borba para crianças e jovens.”, revela a artista.