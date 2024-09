Letícia Colin surge deslumbrante como Zélia de Garota do Momento

A atriz Letícia Colin surgiu deslumbrante como Zélia, sua personagem em Garota do Momento, próxima novela das 18h exibida pela Rede Globo

Nesta quarta-feira, 25, foi divulgada a primeira imagem de Letícia Colin como Zélia, sua personagem em Garota do Momento, próxima novela das 18h exibida pela Rede Globo. Na imagem, a atriz surgiu deslumbrante com um figurino rosa e uma maquiagem com direito a batom vermelho.

Na trama escrita por Alessandra Poggi, Zélia é uma personagem que vê a sua vida mudar radicalmente. Ela começa a história trabalhando como secretária de Maristela (Lília Cabral).

Porém, quando Clarice (Carol Castro) perde a memória, Maristela propõe a Zélia um acordo e pede para ela finja ser irmã da jovem e crie um passado para ela. Zélia aceita o desafio, e assim, consegue se infiltrar na elite carioca.

Término

Em sua vida pessoal, Letícia Colin passou por um momento difícil recentemente. O seu casamento com Michel Melamed chegou ao fim após nove anos juntos. A notícia da separação foi dada pelo colunista Ancelmo Gois, do Jornal O Globo.

Segundo a informação revelada, o casal não estaria mais junto há algum tempo. O fim do relacionamento já teria sido dado há alguns meses, mas, apesar da separação, eles estariam mantendo projetos profissionais e uma relação amigável ainda mais pelo filho, Uri, de quatro anos.

Mesmo não estando mais casados, Letícia Colin e Michel Melamed continuam trabalhando na adaptação para o cinema da peça Um Filme Argentino.

Juntos desde 2015, eles se conheceram quando o ator e diretor a chamou para participar de uma de uma edição do Bipolar Show. "Cheguei e tinha medo, vi aquele homem alto, muito inteligente, achei que ele seria chato. Ele abriu a boca e eu: 'hmm, ele é legal, bonito'", contou Letícia na entrevista ao Sobre Nós Dois, do GNT.

"O programa terminou, eu estava calçando meu sapato, ele sentou do meu lado, veio se aproximando em slow motion [câmera lenta], se aproximando do meu rosto assim [e a beijou]. 'O beijo é bom, e agora?! Ele é muito louco, mas talvez ele seja um pouco louco'. Uma semana depois ele me ligou. 'E aí, vamos nos ver de novo?'", recordou em 2023.