Há 15 anos morria Mara Manzan; atriz precisou ser afastada às pressas de novela da Globo

No ar em Caminho das Índias, a atriz Mara Manzan precisou ser afastada às pressas da trama para tratar câncer 15 anos atrás

Nesta quarta-feira, 13, faz 15 anos da morte de Mara Manzan, aos 57 anos, vítima de um câncer de pulmão. Durante o tratamento da doença, a atriz da Globo precisou ser afastada da trama de Glória Perez, Caminho das Índias, em que interpretava Dona Ashima, uma indiana residente no Brasil.

Após o primeiro afastamento da trama, Mara voltou às gravações, mas morreu apenas dois meses depois. Para justificar a ausência da personagem, Glória Perez inventou uma viagem de Ashima à Índia, para comprar material para ampliar seu comércio e arrumar uma noiva para seu filho mais velho, Indra (André Arteche).

Em entrevista ao jornal O Globo, na época, a atriz falou sobre seu estado de saúde: "Quando operei meu câncer a primeira vez fiquei meio histérica. No hospital pedi pizza ainda no CTI e, quando saí, emendei um trabalho em outro. Queria abraçar o mundo com as pernas. Agora estou mais calma, o negócio foi mais sério. Mas não estou com pressa. Só quero levar as coisas com tranquilidade e sem fazer planos", contou. Alguns anos antes, Mara já havia retirado um tumor no útero.

Quando foi diagnosticada com o câncer de pulmão, que quando descoberto media 1,5 cm, a atriz estava no ar com a novela Duas Caras, na Globo, e após a cirurgia para a retirada do nódulo, ela recebeu a CARAS Brasil em seu flat, no Rio de Janeiro: “Quando o médico me tirou o dreno, me emocionei. Percebi ali que tudo estava acabando, que tinha sobrevivido. Na operação, você entrega a vida a Deus.”, contou a atriz na ocasião.

Dias antes de morrer, a artista publicou um depoimento em seu blog da época, em que se mostrava otimista: "Estou novamente num momento muito feliz da minha vida, Graças a Deus estou me sentindo cada dia melhor, cheia de vontade de trabalhar. Hoje eu li uma frase do querido Neguinho da Beija-Flor que vale pra todos nós: 'Só da gente ter direito a vida é o suficiente pra viver sorrindo'. Hoje eu posso dizer que valorizo muito mais a vida, quero morrer bem velhinha, se possível ver meus netos grandes, e quem sabe ser uma biza bem animada, sempre trabalhando e trazendo alegria no coração pros meus queridos fãs que estiveram todo o tempo do meu lado me dando força, me ajudando sempre a confiar", escreveu