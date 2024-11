Gaby Amarantos revela participação especial em Garota do Momento: ‘Podemos esperar sim’

Em entrevista à Contigo!, a cantora e atriz Gaby Amarantos fala sobre trilha de Garota do Momento e revela possível participação

Nesta segunda-feira, 04, estreia a nova novela das seis da Globo, Garota do Momento e a cantora Gaby Amarantos é a voz que regravou A Noite do Meu Bem, originalmente cantada por Dolores Duran no final dos anos 50, década na qual a novela é ambientada. Em entrevista à Contigo!, a artista comentou a regravação e revela possível participação na trama.

"A Noite do Meu Bem é uma música que tem um papel muito bonito na minha vida porque tanto a minha avó materna quanto a minha mãe ouviam, minha mãe cantava muito, então tenho uma memória afetiva com ela, amo essa música, cresci ouvindo, estou muito feliz de poder regrava-la e pode trazer para novas gerações", disse em entrevista à Contigo!

Sobre a participação na novela, Gaby diz que Emília, sua personagem em Além da Ilusão (novela exibida em 2022), poderá voltar. "Podemos esperar sim uma participação da Emília, minha personagem em Além da Ilusão, que foi escrita pela Alessandra Poggi, mesma autora de Garota do Momento. Ela já me disse que está com vontade de trazer a Emília rica, bem sucedida", revelou.

Recentemente, a obra da cantora se tornou patrimônio cultural, um reconhecimento e tanto. "Além de me dar muita alegria, isso é também para o tecnobrega e tecnomelody uma chancela de movimento relevante para a música brasileira. Vamos fazer uma festa bem bonita para comemorar isso".

