Filho de Sula Miranda faz rara aparição e surpreende a cantora: 'Discreto'

Muito discreto, filho de Sula Miranda surpreende a cantora ao fazer declaração para ela em programa do SBT; veja como foi

O filho de Sula Miranda surpreendeu a cantora nesta quinta-feira, 22, ao fazer uma declaração para ela na televisão. Muito discreto, Natan, de 26 anos, pegou a mãe de surpresa ao participar de uma homenagem para ela no Chega Mais, do SBT.

Convidada da atração matinal da emissora de Silvio Santos, a irmã de Gretchen participou do quadro de tbt, que recorda o passado dos artistas, e se emocionou não apenas ao rever momentos ao lado do dono do baú e de início de carreira, mas também ao ver o herdeiro mandando um recado para ela.

O filho de Sula Miranda então agradeceu a educação dada pela mãe. "Sou muito grato por tudo o que você fez por mim", falou sobre que a artista realizou por ele. Em seguida, a tia de Thammy Miranda se mostrou surpresa com a aparição e revelou ter sido uma mãe "general", mas que não se arrepende ao ver o herdeiro crescido e no caminho certo.

"Nossa gente, vocês conseguiram uma proeza meu filho é muito discreto, não gosta de aparecer, mas a gente tá num momento muito especial, ele tá numa fase assim, cuidando de móveis decorando, fui uma mãe brava porque o pai é muito bonzinho, sou aquela mãe general", contou que Natan está seguindo sua vida adulta.

É bom lembrar que Natan é fruto do casamento de Sula Miranda com o segundo esposo, com quem ficou de 1994 a 2004.

Sula Miranda se pronuncia sobre rumores de estar cotada para A Fazenda 16

Cotada para A Fazenda 16, da Record, Sula Miranda se pronunciou pela primeira vez sobre as especulações a respeito de seu nome para o reality. Procurada pela CARAS Brasil, a artista afirmou que não chegou a receber um convite formal da emissora do Bispo Edir Macedo.

"Ainda não fomos contatados para uma possível participação", disse a eterna musa dos caminhoneiros através de sua assessoria, que preferiu não estender o assunto que já tem dominado as redes sociais com uma lista de diversos artistas que supostamente foram convidados. Saiba mais aqui.