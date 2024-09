Filha de Fabiana Karla explica por que escondeu da mãe teste para Rensga Hits!

Laura Simões, filha de Fabiana Karla, conta à CARAS Brasil os bastidores do teste para Rensga Hits! e sua relação com a mãe

Filha de Fabiana Karla (48), Laura Simões (25) divide com a mãe o mesmo personagem na segunda temporada de Rensga Hits!, série que teve seus primeiros episódios disponibilizados no Globoplay, nesta quinta-feira, 26. Em entrevista à CARAS Brasil na festa de lançamento da produção, no Rio de Janeiro, a nova atriz conta que escondeu convite para teste para não criar expectativa na genitora.

"Não contei nada pra ela que eu fui convidada pra fazer o teste e foi uma baita surpresa, até pra mim mesmo, sabe? Foi um desafio muito incrível e conquistar isso foi, assim, muito especial, muito importante e eu acho que vai ser uma virada de chave muito bacana na minha vida", revela.

Simões fará Helena Maravilha, concorrente de Marlene (Deborah Secco), atual comandante da produtora que leva o nome da série, com quem formou dupla sertaneja no passado. Ao longo da nova temporada, ela vai tentar uma reaproximação e descobrir segredos ao seu respeito.

Fabiana conta que foi surpreendida com a notícia de que sua filha faria sua personagem na fase jovem. A atriz, que atualmente está na apresentação do Bake Off Brasil - Mão na Massa, reality culinário do SBT, diz que a herdeira soube guardar bem o convite dos produtores da série.

"Você acredita que eu não decantei ainda isso, né? Porque pra mim foi uma grata surpresa, de verdade, foi um susto, porque ela me ligou chorando e eu atendi de vídeo, achei que tinha acontecido alguma coisa e era o resultado que ela tinha recebido do teste, que mamãe não sabia que ela tinha feito", revela.

"Eu estava acostumada com a Laura cantando, né? Ela é cantora, mas ela aceitou esse desafio justamente porque ela queria unir as duas coisas e me fez uma grande surpresa, mas eu confesso pra você que foi uma noção muito grande, eu fiquei sem entender, mas eu fiquei muito feliz com o resultado do que eu vi, procurei não me envolver com nada, nem em casa, quando ela me mostrava um texto eu dizia: 'Não quero me meter para não parecer que eu estou conduzindo de alguma forma'. Respeitei a direção e eu fiquei uma vez só no set sentadinha me fazendo só pra ver mesmo mas a gente nem chegou a se cruzar gravando até porque ela faz uma versão mais jovem minha", explica.

Laura não contou com a interferência da mãe para compor a sua personagem. A atriz encarou uma rotina de estudo e dedicação para alinhar a sua atuação com a da mãe. As duas assistiram juntas ao resultado na estreia.

"Pegar esse personagem foi muito especial, tive que me dedicar a estudar muito, tive muita entrega nisso mesmo. Como foi a personagem na fase mais jovem eu quis trazer alguns elementos que com o tempo a gente vai ficando mais velho vai se desprendendo de algumas coisas então trouxe um frescor", conclui.