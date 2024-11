Edu Guedes recebe Marcelo de Carvalho no programa Fica com a Gente

Edu Guedes e Marcelo de Carvalho cozinham juntos em celebração aos 25 anos da RedeTV!. Assista ao vídeo da receita de ravioli de abóbora com gorgonzola e nozes

O apresentador Edu Guedes recebeu um convidado especial no programa Fica com a Gente, da RedeTV!, nesta sexta-feira, 15. Ele contou com a companhia de Marcelo de Carvalho, acionista e vice-presidente da emissora, e Chris Pitanguy, jornalista e consultora de luxo. Os três cozinharam juntos uma receita de ravioli de abóbora com gorgonzola e nozes.

O encontro fez parte das celebrações de 25 anos da RedeTV! e eles fizeram uma receita já pensando na ceia de Natal, que está cada dia mais próximo.

"Além de ser um dia de celebração aos 25 anos da RedeTV!, que se comemoram hoje, estamos chegando no final do ano, então essa é uma receita italiana de Natal para você que quer sair um pouco do comum de fazer o tender, peru, ou acrescentar o prato. Na Itália, as pessoas não tem o hábito de ter o peru natalino", contou Carvalho.

Assista ao vídeo para acompanhar o passo a passo da receita:

Como Marcelo de Carvalho conheceu Chris Pitanguy?

Há algum tempo, Marcelo de Carvalho deu mais detalhes sobre o início do namoro com Chris Pitanguy. "Nós nos conhecemos há muito tempo, temos muitos amigos em comum e sempre nos esbarrávamos nos lugares, jantares na casa de um amigos, festas de outros, restaurantes. Sempre nos cumprimentávamos. Até que um belo dia, estávamos ambos solteiros, eu a convidei para sair e ela topou”, contou.

“Não topei de primeira [risos]”, relembrou a modelo. “Mas topou de segunda [risos]”, brinca o empresário. “Foi algo bem natural e a nossa conexão foi rápida”, finalizou Chris.