Diogo Almeida é flagrado aos beijos com atriz em show. Saiba quem é!

Galã da novela 'Amor Perfeito', Diogo Almeida foi fotografado ao trocar beijos com atriz que estará em próxima novela das 9 da Globo

O ator Diogo Almeida, que protagonizou a novela Amor Perfeito, da Globo, foi flagrado aos beijos. O artista apareceu em clima de romance em um festival de música no Rio de Janeiro e chamou a atenção dos paparazzi presentes no local.

Diogo foi fotografado ao trocar beijos com a atriz Dandara Albuquerque. Por enquanto, eles não revelaram se estão juntos ou se apenas beijos de uma noite.

Vale lembrar que Dandara está no elenco da próxima novela das 9 da Globo, chamada Mania de Você, que estreará após Renascer.

Diogo Almeida e Dandara Albuquerque - Foto: Thiago Mattos / BrazilNews

Dandara Albuquerque - Foto: Thiago Mattos / BrazilNews

Diogo Almeida - Foto: Thiago Mattos / BrazilNews

Diogo Almeida reflete sobre ser ator

Em entrevista no programa Desconecta Rio, da TV CARAS, o ator e psicólogo Diogo Almeida (39) reforçou a importância do papel da sua profissão para sociedade: "Visibilidade para falar".

Em sua carreira como psicólogo, Diogo trabalha com crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA) há quase 10 anos. Ele confessa que gostaria de utilizar seu prestígio como ator para falar mais sobre diversos assuntos de relevância para sociedade.

É importante a gente aproveitar a nossa visibilidade para falar sobre assuntos que são importantes, que as pessoas precisam conhecer mais, plantar sementes, vamos aproveitar que estamos sendo vistos e plantar sementes? Porque essas sementes vão florescer", avalia.

"Eu fico muito nesse movimento de ter um sentido para além do artista. O Diogo é ator, foi protagonista da novela das seis, teve mais visibilidade, isso é ótimo, foi a realização de um dos meus maiores sonhos, mas o que eu posso fazer com isso?", complementa.