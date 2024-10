Dhu Moraes celebra a chance de interpretar Milena em Turma da Mônica - Origens

Dhu Moraes interpreta a personagem Milena na fase adulta da série Turma da Mônica - Origens: ‘Quero manter minha criança sempre viva’

A atriz Dhu Moraes está encantada com seu novo projeto na vida profissional. Ela interpretou a personagem Milena na fase adulta durante a série Turma da Mônica - Origens, do Globoplay. Nos bastidores, ela celebrou a oportunidade de destacar a sua criança interior.

“A criança está aqui, porque você cresce, mas ela não sai, ela habitou esse corpo. Então nossa criança é eterna, sim. E se você permitir, tem momentos em que ela floresce, ela pode aparecer. Eu quero manter essa minha criança sempre muito viva”, afirmou ela.

A série estreia no dia 24 de outubro no Globoplay.

Dhu Moraes interpreta Milena na série Turma da Mônica - Origens - Foto: Fábio Braga

Saiba qual é a história de Turma da Mônica - Origens:

Na série, Dona Mônica (Louise Cardoso) recebe a ajuda dos seus amigos de infância para lembrar como eles se conheceram e formaram uma grande amizade de tantos anos. Na trama, ela ficou sem a memória da infância após uma luneta cair em sua cabeça. Todos os amigos - Cebola (Daniel Dantas), Cascão (Paulo Betti), Magali (Malu Valle) e Milena (Dhu Moraes) - vão se reunir para ajudar Mônica a recuperar suas lembranças e cada um dará o seu toque especial na missão.

Com duas linhas temporais paralelas, passeando entre passado e presente, a história provoca uma conversa geracional e a reflexão sobre como as relações se transformam com a maturidade. Já o elenco infantil é composto por Giovanna Urbano (Mônica), Felipe Rosa (Cebolinha), Manu Colombo (Magali), Bernardo Faria (Cascão) e Sabrina Souza (Milena).