Daniela Albuquerque comemora 42 anos e ganha surpresa: 'Sempre caio'

Em entrevista à CARAS Brasil, Daniela Albuquerque revelou ter se emocionando com especial de aniversário do programa Sensacional, na RedeTV!

Daniela Albuquerque chegou aos 42 anos com muita festa nos bastidores do Sensacional, na RedeTV!. Durante a gravação desta quinta-feira, 18, a apresentadora foi surpreendida por uma série de homenagens por parte da produção da emissora, que preparou um programa super especial para celebrar antecipadamente seu aniversário - que na verdade é comemorado no dia 22 de julho.

Em declaração exclusiva à CARAS Brasil, a esposa de Amilcare Dallevo comentou sobre o momento cheio de emoção, o qual assistiu mensagens de familiares e amigos para comemorar mais um aninho de vida. "A produção sempre me prepara uma surpresa e eu sempre caio", brinca.

"Amei que diversos amigos estavam na plateia, amei os depoimentos e me emocionei na hora do Parabéns. Me senti muito amada!! Isso que vale a pena. Espero continuar compartilhando momentos incríveis com todos que tornam meu trabalho tão especial”, diz ela, que está a frente do Sensacional desde 2015.

O especial de aniversário de Daniela irá ao ar nesta quinta-feira, 18, a partir das 22h30. Na gravação, que contou com a presença de Ronnie Von, a apresentadora recordou momentos marcantes de sua carreira e vida pessoal, como o carinho e a relação de amizade com a saudosa Hebe Camargo.

“Isso era tão distante do que vivia lá no Mato Grosso do Sul, que eu apenas admirava quem estava na televisão. Na verdade, tinha vontade de trabalhar como modelo. Na época, meu sonho era fazer um book, porque achava que isso era um pouco mais próximo da minha realidade”, disse ela, que já comandou programas como ‘Dr. Hollywood’ (2007), ‘Manhã Maior’ (2009) e ‘Sob Medida’ (2013) na tela da RedeTV!.