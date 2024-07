Ana Maria Braga dá bronca em repórter: ‘Dá para você escutar?’

Ana Maria Braga perde a paciência com repórter do seu programa durante atividade ao vivo no Mais Você, da Globo. Saiba o que aconteceu

A apresentadora Ana Maria Braga perdeu a paciência com repórter Ju Massaoka durante o programa Mais Você, da Globo, nesta quarta-feira, 24. Tudo aconteceu durante uma atividade delas no quadro Feed da Ana e teve direito a alfinetada da comunicadora.

Durante a atração, Ju trouxe a atividade de fazer um vaso de flor de cerejeira com o uso de parafina com água e detergente. Na hora de produzir as flores, Ju teve um pouco de dificuldade e levou uma bronca da veterana, que chamou a atenção da repórter.

“Tira a água, né Juju? Saiu com a mão cheia de água”, disse ela. Logo depois, Ana Maria completou ao chamar a atenção da repórter novamente. "Calma agora, deixa esfriar na sua mão. Você tá muito rápida e está com muita água. Menina, você não servia para fazer artesanato nunca. Dá para você me escutar?", afirmou.

Com isso, Ju parou para ouvir a comunicadora. "Dá, vamos lá. Vai me dando as instruções", disse. E Ana descreveu: "Tira e balança. Agora põe lá. Agora calma, espera ela grudar na sua mão e aí você vai lá (no galho). Boa! Acredita em mim". Por fim, elas conseguiram montar a cerejeira.

Ana Maria Braga nega aposentadoria

A apresentadora Ana Maria Braga reagiu aos rumores de que poderia se aposentar da Globo. Ela comanda o programa Mais Você nas manhãs da emissora há mais de 20 anos e é, frequentemente, alvo de boatos de que pode pedir para sair do emprego. Porém, a comunicadora negou tudo.

Nesta semana, ela compartilhou um vídeo de sua visita aos estúdios da Globo no Rio de Janeiro e negou os boatos de que poderia sair da emissora. "E aí, eu não sei o que é, mas de vez em quando começa assim: ‘Ana Maria vai se aposentar’, ‘Não sei quem vai fazer o programa’", disse ela.

E completou: "Sem dúvidas uma hora na vida todos nós temos que parar e falar assim: ‘Nossa, acho que está na hora de fazer uma coisa que eu goste mais’, mas por enquanto se acalmem! Acalmem seus corações, porque ‘mamãe, eu estou na Globo e vou continuar na Globo’".