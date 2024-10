Nos Estados Unidos, MC Loma muda de cidade para se proteger do furacão

Furacão Milton

MC Loma e Mirella Santos relatam cancelamento de voos em Orlando, decidem mudar de cidade nos EUA e tranquilizam seguidores nas redes sociais

Nesta quarta-feira, 09, MC Loma tranquilizou seus seguidores ao dar atualizações sobre sua situação em Orlando. Após as notícias sobre o Furacão Milton, a funkeira decidiu deixar a casa onde estava hospedada junto com Mariely e Mirella Santos para visitar parques da Disney. Para se proteger, elas foram para a cidade vizinha.

"Tudo ok por aqui, gente. Estamos em outra cidade, 700km de distância do furacão. Decidimos vir para cá porque não estávamos nos sentindo bem e estávamos com medo por conta das meninas", escreveu Loma no Instagram.

Paloma e Mirella seguem nos Estados Unidos acompanhadas da família, incluindo suas filhas. A influenciadora contou ainda que a antiga casa já estava fora da rota do furacão. Porém, mesmo assim, elas decidiram ir para ainda mais longe por precaução e fizeram a mudança nesta madrugada.

"Onde estávamos não vai passar o furacão, vai passar próximos (20km), então provavelmente o que terá é muita chuva e vento (tempestade) e talvez a energia caia. Por isso decidimos vir para essa cidade, que está bem longe da rota do furacão. E assim que o furacão passar, se Deus quiser, vamos pegar nosso voo e voltar para o Brasil".

Vale ressaltar que logo que soube da notícia, Marielly resolveu adiantar sua volta ao Brasil. No entanto, as duas acabaram encontrando certa dificuldade para mudar de destino por conta dos voos cancelados. Por meio das redes sociais, Gabriel Farias, marido de Mirella, relatou a situação do aeroporto.

"Vamos para outro estado! Mirella não estava se sentindo bem em ficar em Orlando. Então, decidimos vir com ela e as meninas. Só tem o nosso (voo) e mais três (que iriam sair de Orlando), todo o resto foi cancelado", descreveu o surfista.

Anitta decide não sair de Miami durante furacão e explica sua decisão

Anitta está em Miami, na Flórida, nesta semana e resolveu ficar por lá durante o Furacão Milton, que vai atingir o estado em breve. Por meio das redes sociais, ela contou que não vai viajar para fugir da tempestade e explicou a sua decisão publicamente.