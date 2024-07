Autoajuda: 15 livros em oferta no Prime Day para você conhecer

Confira 15 obras incríveis com ensinamentos que vão fazer a diferença na sua vida

Livros têm o poder de mudar nossas vidas com os seus ensinamentos, não é mesmo? Afinal, por meio dele, temos acesso a histórias de vida, aprendizados, conhecimentos e informações que nunca imaginamos ter antes. Por isso, se você deseja transformar alguns hábitos da sua rotina, renovar alguma área da vida, construir uma melhor relação com você mesmo e com outras pessoas ou até mesmo encontrar palavras de conforto e motivação, está no lugar certo! Selecionamos 15 livros de autoajuda que vão fazer tooooda a diferença na sua vida e que você não pode deixar de ter na sua cabeceira! Ah, e a melhor parte é que todos eles estão em oferta noPrime Day da Amazon! Demais, né? Confira e aproveite para garantir seus favoritos: 1. Talvez você deva conversar com alguém, de Lori Gottlieb: https://amzn.to/3XMyFDQ Combinando histórias reunidas a partir de sua rica trajetória como terapeuta (distribuídas entre quatro personagens inesquecíveis) à sua própria experiência como paciente, Lori Gottlieb oferece um relato afetuoso, leve e comovente sobre a universalidade de nossas perguntas e ansiedades, e joga luz sobre o que há de mais misterioso em nós, afirmando nossa capacidade de mudar nossas vidas.

Reprodução/Amazon

2. O homem mais rico da Babilônia, de George S. Clason: https://amzn.to/44DBUzR Baseando-se nos segredos de sucesso dos antigos babilônicos ― os habitantes da cidade mais rica e próspera de seu tempo ―, George S. Clason mostra soluções ao mesmo tempo sábias e muito atuais para evitar a falta de dinheiro, como não desperdiçar recursos durante tempos de opulência, buscar conhecimento e informação em vez de apenas lucro, assegurar uma renda para o futuro, manter a pontualidade no pagamento de dívidas e, sobretudo, cultivar as próprias aptidões, tornando-se cada vez mais habilidoso e consciente.

3. Mente inabalável, de Susan Anderson: https://amzn.to/3NWdgE2 Neste livro, você desenvolverá um sistema que vai transformar a maneira que você consegue seus resultados pessoais e profissionais para potencializar a sua mente, mentalidade, mindset, desenvolvimento pessoal, sucesso, sucesso profissional e seu autoconhecimento.

4. Acordar cedo: desafiando seus limites, de Robert Miller: https://amzn.to/3PTMgHx Neste livro, você descobrirá técnicas práticas, algumas não tão óbvias, para acordar cedo naturalmente, usando, entre outras coisas, seu relógio e ciclo biológico a seu favor. Quando falamos em acordar cedo, não existe técnica milagrosa. De forma clara e direta você verá a realidade da situação, como ultrapassar seus atuais limites, e entenderá as limitações existentes, seus pontos positivos e negativos.

5. 12 regras para a vida, de Jordan B. Peterson: https://amzn.to/3XKMpPH Jordan Peterson oferece doze princípios profundos e práticos sobre como viver uma vida com significado. A partir de exemplos vívidos de sua prática clínica e vida pessoal, bem como de lições extraídas das histórias e mitos mais antigos da humanidade, 12 Regras para a Vida oferece um antídoto para o caos em nossas vidas: verdades eternas aplicadas aos nossos problemas modernos.

6. Hábitos atômicos, de James Clear: https://amzn.to/3JSSUu1 Não importa quais sejam seus objetivos, este livro oferece um método eficaz para você se aprimorar ― todos os dias. James Clear, um dos mais expoentes especialistas na criação de hábitos, revela as estratégicas práticas que o ensinarão, exatamente, como criar bons hábitos, abandonar os maus e fazer pequenas mudanças de comportamento que levam a resultados impressionantes.

7. Mindset: a nova psicologia do sucesso, de Carol S. Dweck: https://amzn.to/3NSnTY6 Carol S. Dweck, ph.D., professora de psicologia na Universidade Stanford e especialista internacional em sucesso e motivação, desenvolveu, ao longo de décadas de pesquisa, um conceito fundamental: a atitude mental com que encaramos a vida, que ela chama de “mindset”, é crucial para o sucesso. Dweck revela de forma brilhante como o sucesso pode ser alcançado pela maneira como lidamos com nossos objetivos. O mindset não é um mero traço de personalidade, é a explicação de por que somos otimistas ou pessimistas, bem-sucedidos ou não. Ele define nossa relação com o trabalho e com as pessoas e a maneira como educamos nossos filhos. É um fator decisivo para que todo o nosso potencial seja explorado.

8. A coragem de ser imperfeito, de Brené Brown: https://amzn.to/3DdvTOJ Quando fugimos de emoções como medo, mágoa e decepção, também nos fechamos para o amor, a aceitação e a criatividade. É preciso lidar com os dois lados da moeda para se ter uma vida plena. Neste livro, Brené Brown apresenta suas descobertas e estratégias bem-sucedidas, toca em feridas delicadas e provoca grandes insights, desafiando-nos a mudar a maneira como vivemos e nos relacionamos.

9. As coisas que você só vê quando desacelera, de Haemin Sunim: https://amzn.to/3XQU5A4 Escrito pelo mestre zen-budista sul-coreano Haemin Sunim, essa obra nos ajuda a entender nossos relacionamentos, nosso trabalho, nossas aspirações e nossa espiritualidade sob um novo prisma, revelando como a prática da atenção plena pode transformar nosso modo de ser e de lidar com tudo o que fazemos.

10. A coragem de não agradar, de Ichiro Kishimi e Fumitake Koga: https://amzn.to/3NNwkUL Na periferia de uma cidade milenar, vivia um filósofo que ensinava que o mundo era simples e que a felicidade estava ao alcance de todos. Certo dia, um jovem insatisfeito com a vida foi desafiá-lo a provar sua tese. Inspirado nas ideias de Alfred Adler, o livro apresenta o debate transformador entre um jovem e um filósofo. Ao longo de cinco noites, eles discutem temas como autoestima, raiva, autoaceitação e complexo de inferioridade. Aos poucos, fica claro que libertar-se das expectativas alheias e das dúvidas que nos paralisam e encontrar a coragem para mudar está ao alcance de todos.

11. Comunicação não violenta, de Marshall B. Rosenberg: https://amzn.to/3Ocx6w6 Em um mundo violento, cheio de preconceitos, conflitos e mal-entendidos, buscamos soluções para melhorar nossa relação com os outros. Nesse sentido, a boa comunicação é uma das armas mais eficazes. Saber ouvir o que de fato está sendo dito pelo outro e expressar o que de fato queremos dizer, embora pareça tarefa simples, é das mais difíceis. Nesta obra, Marshall Rosenberg explica de maneira revolucionária os valores e princípios da comunicação não violenta, que se baseia em habilidades de linguagem e comunicação que fortalecem nossa capacidade de manter a humanidade, mesmo em condições adversas.

12. Essencialismo: a disciplinada busca por menos, de Greg McKeown: https://amzn.to/3pJbEoS Se você se sente sobrecarregado e ao mesmo tempo pouco produtivo, você precisa conhecer o essencialismo. Trata-se de um método para identificar o que é vital e eliminar todo o resto, para que possamos dar a maior contribuição possível àquilo que realmente importa. Neste livro, Greg McKeown mostra que, para equilibrar trabalho e vida pessoal, não basta recusar solicitações aleatoriamente: é preciso eliminar o que não é essencial e se livrar de desperdícios de tempo. Devemos aprender a reduzir, simplificar e manter o foco em nossos objetivos.

13. O poder do agora, de Eckhart Tolle: https://amzn.to/3Dh3Eyp Combinando conceitos do cristianismo, do budismo, do hinduísmo, do taoísmo e de outras tradições espirituais, Tolle elaborou um guia de grande eficiência para a descoberta do nosso potencial interior. Esse livro é um manual prático que nos ensina a tomar consciência dos pensamentos e das emoções que nos impedem de vivenciar plenamente a alegria e a paz que estão dentro de nós mesmos.

14. Ansiedade: como enfrentar o mal do século, de Augusto Cury: https://amzn.to/3NLMKgp Vivemos em uma sociedade de excessos. Somos bombardeados por informações que, na maior parte das vezes, não conseguimos absorver. Nesta obra, o conceituado psiquiatra e psicoterapeuta Augusto Cury apresenta a Síndrome do Pensamento Acelerado (SPA), bem como as técnicas para enfrentá-lo e recuperar sua tranquilidade, emocional e mental.

15. Nação dopamina, de Dra. Anna Lembke: https://amzn.to/3rn5482 Nesta obra, Dra. Anna Lembke, psiquiatra e professora da Escola de Medicina da renomada Universidade Stanford, explora as novas e empolgantes descobertas científicas que explicam por que a busca incansável do prazer gera mais sofrimento do que felicidade - e o que podemos fazer a respeito.

