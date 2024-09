Você sabia? Atriz da novela Mania de Você foi sequestrada há 22 anos

Atriz da novela Mania de Você, Vanessa Bueno já foi vítima de sequestro na vida real e ficou três dias em cativeiro. Relembre a história

A atriz Vanessa Bueno está de volta às novelas ao atuar em Mania de Você, nova trama das 9 da Globo. Com isso, o público relembrou uma história marcante da vida pessoal da artista: Ela já foi sequestrada na vida real.

O momento assustador aconteceu em maio de 2022. Na época, ela fazia sucesso como a personagem Lili no programa humorístico A Turma do Didi, da Globo. Ela tinha 23 anos e foi sequestrada quando estava saindo de um curso de teatro no Rio de Janeiro.

De acordo com o Jornal Extra, a artista ficou três dias em um cativeiro na Baixada Fluminense e 14 horas em um lamaçal. Ela foi localizada após a polícia rastrear uma ligação que ela fez para a família por ordem dos criminosos, que falaram para ela mentir para a família sobre o seu paradeiro.

Os sequestradores tentaram cometer outro crime, mas foram presos pela polícia e obrigados a revelarem o cativeiro da atriz. Porém, ela não estava mais lá e foi localizada horas depois.

Confira o resumo da novela Mania de Você para o período de 10 a 14 de setembro:

Capítulo 02 - Terça-feira, 10 de setembro

Mavi aproveita a ausência de Mércia e instala microcâmeras no escritório de Molina. Viola não se sente confortável na presença de Molina. Viola conhece Rudá por acaso na ilha.

Capítulo 03 - Quarta-feira, 11 de setembro

Rudá ajuda Viola, que cai em um barranco e desloca o ombro. Mavi não gosta de ver Viola com Rudá. Luma deixa claro ao pai que a propriedade pertence a ela. Mavi tenta convencer Viola a ficar na ilha. Berta avisa a Molina que Henrique ficará um tempo na ilha com a mulher e o filho. Luma contrata Viola como sua assistente de cozinha. Viola revela a Luma que não é apaixonada por Mavi.

Capítulo 04 - Quinta-feira, 12 de setembro

Luma enfrenta Molina. Mércia aconselha Molina a se aproximar de Rudá. Henrique comunica a Ísis que deseja se separar dela. Ísis arma um plano com Guga. Molina convida Rudá para jantar em sua casa. Rudá e Viola se encontram.

Capítulo 05 - Sexta-feira, 13 de setembro

Molina trama para aproximar Luma de Mavi. Viola reage às atitudes de Molina. Henrique avisa a Berta que demitirá Guga. Henrique flagra Ísis com Guga e deduz que Tomás é filho dele. Ísis e Henrique brigam. Molina percebe o clima entre Rudá e Viola. Henrique sofre um acidente no mar. Molina observa Rudá com Viola. Molina filma Viola com Rudá. Berta e Tomás se desesperam quando Mavi comunica que encontraram Henrique. Rudá confessa a Luma que está apaixonado por outra pessoa.

Capítulo 06 - Sábado, 14 de setembro

Luma se desespera e Viola se sente culpada. Rudá diz a Viola que não consegue ficar longe dela. Luma acusa Mércia de estar mancomunada com Molina. Moema aconselha Rudá a seguir seu coração. Luma perdoa Viola, com a condição de a amiga se afastar de Rudá. Mavi observa Molina saindo do quarto de Mércia, e conclui que a mãe tem um caso com o patrão. Ísis arma para Guga. Mércia faz uma revelação a Mavi.