Renascer: Quem vai matar Egídio? Saiba como será o destino trágico

Nos últimos capítulos da novela Renascer, da Globo, Egídio (Vladimir Brichta) vai ter um destino trágico. Ele morrerá ao ser assassinado de forma cruel por dois outros personagens no penúltimo capítulo da trama.

De acordo com o site Notícias da TV, Mariana (Theresa Fonseca) tem a ideia de matar Egídio. Para isso, ela chama Damião (Xamã) para ajudá-la no crime. No grande dia, a jovem atrai o vilão para o galpão onde ele matou Marçal e diz que sabe que foi ele quem matou o capanga. Então, Egídio fica irritado e tenta agredi-la, mas ela enrola uma corda no pescoço do rival. Rapidamente, Damião puxa a corda e Egídio é pendurado pelo pescoço.

O vilão pede para eles o soltarem, mas é em vão. Mariana e Damião assistem à morte de Egídio, que acaba enforcado. O corpo do vilão só será encontrado no dia seguinte.

Vale lembrar que, na primeira versão de Renascer, Egídio morreu ao levar tiros em uma armação de Mariana e Zinho.

Confira o resumo da última semana da novela Renascer:

Capítulo 193 - Segunda-feira, 2 de setembro

Mariana conta ao delegado que Damião tinha a missão de tirar a vida de José Inocêncio. Augusto tenta amenizar o sofrimento do pai. Delegado Nórcia afirma que Egídio precisa provar que estava em Ilhéus no momento em que José Inocêncio foi alvejado. Damião garante a Bento e João Pedro que foi Egídio quem atirou em José Inocêncio. Eliana ameaça Mariana. Bento avisa a Aurora que José Inocêncio sofreu um atentado e foi levado para um hospital em Ilhéus. José Inocêncio não gosta da presença de Aurora no hospital e pede que ela vá embora. Lilith revela a Norberto que é filha de Jacutinga.

Capítulo 194 - Terça-feira, 3 de setembro

Norberto acolhe Lilith e se emociona com a notícia. José Inocêncio, na cadeira de rodas, recusa ajuda de todos para se locomover. Aurora tenta convencer José Inocêncio a ficar com ela, mas ele prefere terminar a relação com a fazendeira. Egídio visita José Inocêncio, fingindo cordialidade. José Inocêncio fica surpreso com a presença de Mariana em sua casa e não gosta. José Augusto revela ao pai que ele não vai mais andar e ele se revolta com a situação e com os filhos. Morena e Deocleciano consolam João Pedro. Inácia sente um aperto no peito e diz para Teca que a vida da família Inocêncio está nas mãos de Mariana.

Capítulo 195 - Quarta-feira, 4 de setembro

Delegado Nórcia confirma que os tiros disparados contra Venâncio, Egídio e José Inocêncio saíram da mesma arma. Kika comenta com José Inocêncio que o resultado da perícia não atesta a inocência de Egídio. João Pedro anuncia a nova gravidez de Sandra. Mariana tenta convencer Damião a matar Egídio. José Inocêncio recusa uma aliança com Mariana contra Egídio. Mariana usa de sedução para se aproximar de Egídio.

Capitulo 196 - Quinta-feira, 5 de setembro

Não será divulgado.

Capítulo 197 - Sexta-feira, 6 de setembro

Último capítulo. Não será divulgado.

Capítulo 198 - Sábado, 7 de setembro

Reapresentação do último capítulo.