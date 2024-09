Renascer: Saiba qual será o final inédito de Mariana no remake

Nos últimos capítulos da novela Renascer, Mariana ganha um final inédito na história e conquista o que sempre quis

A novela Renascer, da Globo, chega ao fim nesta semana e promete finais inéditos para vários personagens. Inclusive, Mariana (Theresa Fonseca) ganhará um desfecho diferente da primeira versão da história.

Na primeira versão, de 1993, Mariana terminou a novela longe de todos. Após a morte de José Inocêncio, ela foi embora da cidade e nunca mais foi vista. Porém, agora, ela ficará na região ao conquistar o que sempre quis.

De acordo com o Jornal O Globo, o novo final de Mariana será proporcionado por João Pedro e Sandra. Depois da morte de José Inocêncio, os dois decidem entregar a antiga casa do Berlamino para Mariana. Um dia, eles encontram Mariana no bar de Norberto e fazem a surpresa.

Os dois mostram uma carroça com dois burros para Mariana, que não entende nada. Porém, eles também entregam a chave da casa de Berlarmino e dizem que agora a propriedade é de Mariana. Ela fica radiante, sobe na carroça e vai para a casa de sua família.

Confira o resumo da última semana da novela Renascer:

Capítulo 193 - Segunda-feira, 2 de setembro

Mariana conta ao delegado que Damião tinha a missão de tirar a vida de José Inocêncio. Augusto tenta amenizar o sofrimento do pai. Delegado Nórcia afirma que Egídio precisa provar que estava em Ilhéus no momento em que José Inocêncio foi alvejado. Damião garante a Bento e João Pedro que foi Egídio quem atirou em José Inocêncio. Eliana ameaça Mariana. Bento avisa a Aurora que José Inocêncio sofreu um atentado e foi levado para um hospital em Ilhéus. José Inocêncio não gosta da presença de Aurora no hospital e pede que ela vá embora. Lilith revela a Norberto que é filha de Jacutinga.

Capítulo 194 - Terça-feira, 3 de setembro

Norberto acolhe Lilith e se emociona com a notícia. José Inocêncio, na cadeira de rodas, recusa ajuda de todos para se locomover. Aurora tenta convencer José Inocêncio a ficar com ela, mas ele prefere terminar a relação com a fazendeira. Egídio visita José Inocêncio, fingindo cordialidade. José Inocêncio fica surpreso com a presença de Mariana em sua casa e não gosta. José Augusto revela ao pai que ele não vai mais andar e ele se revolta com a situação e com os filhos. Morena e Deocleciano consolam João Pedro. Inácia sente um aperto no peito e diz para Teca que a vida da família Inocêncio está nas mãos de Mariana.

Capítulo 195 - Quarta-feira, 4 de setembro

Delegado Nórcia confirma que os tiros disparados contra Venâncio, Egídio e José Inocêncio saíram da mesma arma. Kika comenta com José Inocêncio que o resultado da perícia não atesta a inocência de Egídio. João Pedro anuncia a nova gravidez de Sandra. Mariana tenta convencer Damião a matar Egídio. José Inocêncio recusa uma aliança com Mariana contra Egídio. Mariana usa de sedução para se aproximar de Egídio.

Capitulo 196 - Quinta-feira, 5 de setembro

Não será divulgado.

Capítulo 197 - Sexta-feira, 6 de setembro

Último capítulo. Não será divulgado.

Capítulo 198 - Sábado, 7 de setembro

Reapresentação do último capítulo.