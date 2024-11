Paulo Mendes, o Tomás de Mania de Você, defende: ‘Eu o julguei muito no processo’

Paulo Mendes revela em entrevista exclusiva à CARAS Brasil detalhes de processo criativo para viver o Tomás em Mania de Você e parceria com Mariana Ximenes

Paulo Mendes (20) interpreta Tomás, um jovem herdeiro cheio de dilemas em Mania de Você, sua primeira novela das nove na Globo. Filho de Ísis (Mariana Ximenes), ele vive uma virada na história escrita por João Emanuel Carneiro (54) nos capítulos exibidos nos últimos dias, após Evelyn (Gi Fernandes) descobrir que espera o primeiro filho, fruto do namoro marcado por confusões.

No início da trama, o personagem começou namorando a vizinha, Bruna (Duda Batsow), mas logo se apaixonou pela empregada da família, o que tornou a relação com Ísis ainda mais conflituosa. Em entrevista exclusiva à CARAS Brasil, Mendes defende Tomás e revela que durante o processo de preparação o julgou como o público fez.

"Existiu um trabalho muito complexo dentro da minha preparação que foi conseguir defender esse personagem. Eu o julguei muito no começo do processo e acabei criando essa afinidade por ele. Senão eu, quem vai defendê-lo? Então, entender essa confusão do jovem, dessa passagem pra vida adulta, é importante para conseguir ver o que ele está sentindo e seu ponto de vista. Acho que, nesse caso, o ponto de vista é muito importante, então como sou a casca dele, o que se põe de frente para o público, como Tomás, devo estar aberto para todas as decisões e questões desse menino", explica.

Suas vivências ao longo dos 20 anos o ajudaram a compor o personagem um tanto complexo. Ele, no entanto, pondera sobre o aumento da história permitido pelo processo criativo do criador da novela, já que os dilemas do Tomás são infinitamente maiores.

"Eu trabalho muito com referências e minhas próprias experiências. Vivi muitas dessas indecisões, claro que sem a dramatização e exageros da ficção, mas que acabaram influenciando muito para qual lado eu iria com esse personagem. As incertezas acabam trazendo essas decisões meio questionáveis e até contraditórias, que o jovem-adulto acaba fazendo. Eu o defendo muito como ser humano e tento levar ele numa boa, erros fazem parte também", afirma.

"Algumas das minhas referências de personagens para o Tomás foram, Patrick de Challengers, Paulo de Todas as Mulheres do Mundo, Ismael de As Canções de Amor, e entre outros que surgem ao longo do processo que vou deixar guardado na minha cabeça!", complementa.

Parceria com Mariana Ximenes

Filho de uma da personagem de uma das principais estrelas da dramaturgia brasileira, Paulo Mendes conta que a troca de experiências nos bastidores são as melhores. Ele também elogia a parceria com Eliane Giardini (72), Thalita Carauta (42) e David Junior (38) em cena.

"É maravilhoso. Mariana é uma parceira incrível, amorosa e sempre querendo fazer um bom trabalho. Temos muitas conversas sobre o rumo dos nossos personagens, cinema e arte em geral. É uma pessoa maravilhosa. Eu dei muita sorte de cair nesse núcleo com atores de muita qualidade, parceiros e sempre com bom humor. Não tenho nada a reclamar. Muito amor para Eliane, Thalita, David, Gi e Mariana", conclui o ator.

VEJA CENA DE PAULO MENDES EM MANIA DE VOCÊ:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por gshow (@gshow)

Leia também:Ludmilla diz que Brunna despertou nela sonho de ser mãe: 'Nunca tinha pensado'