Mania de Você: Casamento de Viola e Rudá será destruído no altar. Saiba como

Nos próximos capítulos da novela Mania de Você, da Globo, Viola abandona Rudá no altar ao ter uma revelação inacreditável na hora do casamento

Nos próximos capítulos da novela Mania de Você, da Globo, Viola (Gabz) tentará se casar com Rudá (Nicolas Prattes), mas tudo acabará na frente do altar. Isso porque acontecerá uma grande revelação que mudar o rumo de tudo. Saiba como:

Nas cenas, de acordo com a colunista Carla Bittencourt, do Portal Leo Dias, Viola e Rudá marcam o dia do casamento e estão felizes com o novo passo na vida amorosa. Porém, antes da união, Filipa (Joana de Verona) aparece no local do casamento e revela que está grávida.

Filipa irá ao local do casamento de Rudá junto com Mavi (Chay Suede) e vai interromper os votos dos noivos. Ao ouvir quem ela é, Viola toma uma atitude radical e abandona tudo. Ela sai correndo para o abrigo.

Rudá leva Filipa para conversar e explica que está tentando provar a sua inocência em um crime. Porém, ela não acredita que Mavi é o culpado pela morte de Molina, já que acha que o vilão é uma boa pessoa.

Logo depois, Rudá tenta conversar com Viola para que eles se casem, mas ela se recusa. "Você vai ser pai, Rudá, agora tudo vai mudar! Você tem é que fazer planos pro seu filho que vai chegar, vai pra junto da mãe do seu filho que acabou de chegar, ela deve tar te esperando e eu não quero ser mais uma vez um problema na sua vida. Não existe mais a gente, Rudá. Acabou! Me deixa em paz, por favor", diz ela.

Confira o resumo dos capítulos da novela Mania de Você para o período de 4 a 7 de novembro:

Capítulo 75 - Quarta-feira, 4 de novembro

Rudá defende Luma das acusações de Moema e Viola. Viola surpreende Luma, que fica perplexa ao saber por ela que o pendrive que deu a Rudá estava vazio. Luma descobre que foi Mércia quem trocou o pendrive. Dhu estranha o comportamento de Lorena com Edmilson. Evelyn pede desculpas a Marlete na frente de Berta. Luma briga com Mércia. Mavi escuta a discussão entre Luma e Mércia e descobre que a mãe está com o verdadeiro pendrive.

Capítulo 76 - Quinta-feira, 5 de novembro

Mércia repreende Mavi. Michele sente admiração por Daniel. Rudá demonstra acreditar em Luma, discordando da atitude de Moema e Viola. Rodhes ajuda Luma a alugar um quarto na comunidade. Mavi e Iberê tentam descobrir com quem Mércia está saindo. Dhu e Wagner se encontram. Fátima conta a Diana que o admirador secreto a chamou para ir ao bar no hotel. Mavi vê Volney vestindo um terno que Mércia comprou e fica desconfiado.

Capítulo 77 - Sexta-feira, 6 de novembro

Volney se surpreende com a submissão de Mércia perante Mavi. Rodhes acolhe Luma ao ouvir sua história. Rudá pede ajuda de Marcel. Mavi ameaça Volney. Gael e Iarlei criticam Robson por ele estar enganando Fátima. Robson se diverte observando Fátima esperar pelo admirador secreto. Luma pede ajuda a Rodhes para levá-la até Rudá e Viola. Iberê observa Rudá fazendo uma surpresa a Viola.

Capítulo 78 - Sábado - 7 de novembro

Moema descobre que Iberê estava espionando Viola e Rudá, e pede ao sobrinho para não contar a Mavi o paradeiro do caiçara. Mércia marca de se encontrar com Volney. Mavi exige que Iberê dê um susto em Volney. Wagner incentiva Dhu a se valorizar no trabalho. Leidi fica desesperada com a intenção de Berta de doar a herança de Tomás. Volney consegue avisar a Mércia sobre seu paradeiro. Mércia enfrenta Mavi.

