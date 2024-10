Mania de Você: Atitude inesperada de Luma desperta desconfiança em Rudá

Nos próximos capítulos da novela Mania de Você, Luma (Agatha Moreira) embolsa uma fortuna e causa desconfiança em Rudá (Nicolas Prattes)

Luma (Agatha Moreira) embolsa uma fortuna com a chantagem contra Mavi (Chay Suede) em Mania de Você, da Globo. Ela, porém, não usa o dinheiro com sabedoria. Em vez de investir em algo com potencial de retorno, a ex-patricinha se limita a gastar com joias e presentes para o namorado, Rudá (Nicolas Prattes), que fica desconfiado.

Ela nem cogita a ideia de contratar um advogado para o caiçara, que está foragido da polícia há dez anos. Sua única preocupação é esconder a origem do dinheiro destinado a esses presentes, já que o pescador fica desconfiado do repentino enriquecimento da namorada.

A culinarista consegue tirar dinheiro do ex-marido utilizando os segredos dele. Ele oferece uma grande quantia para que ela confirme a Viola (Gabz) que sua riqueza veio da herança de Molina (Rodrigo Lombardi). Isso porque a protagonista já sabe que o namorado é o proprietário do resort Albacoa.

A personagem de Agatha Moreira confirma a história e ainda diz que tudo o que falou sobre Mavi até então era falso. Mas ela impõe um preço alto por isso. Além da grande quantia, ela exige o restaurante de Viola.

Com o dinheiro da chantagem, Luma compra um barco para o namorado. Ao ver a embarcação, Rudá fica perplexo com o enriquecimento súbito da companheira e tenta descobrir de onde surgiu o dinheiro para a aquisição, mas ela desconversa.

O problema é que Luma continua gastando, resolve comprar joias caras e passa a encher o caiçara de presentes. Com isso, ele fica cada vez mais desconfiado. As informações da coluna Play, do jornal O Globo

Mania de Você: Saiba quem morre nos próximos capítulos da novela

Em cenas que estão por vir, Geraldo (José Augusto Branco), que tem tem uma doença renal grave, vê seu quadro de saúde piorar rapidamente depois que ele briga com Isis (Mariana Ximenes), que é sua filha. Ela exige que o pai peça perdão de joelhos por ter tratado a filha mal, mas ele se recusa e sua saúde piora muito. Então, ele não resiste e morre.