Lembra dele? Ex-ator da Globo muda de nome e se converte ao islamismo

O ator Ricardo Petraglia fez várias novelas na Globo e está longe da telinha há alguns anos. Agora, ele pode ser visto na reprise da novela História de Amor nas tardes da emissora como o personagem Xavier. Com isso, os fãs se questionaram: Por onde o ator? Ele mudou de nome e leva uma vida tranquila no sítio.

Ricardo Petraglia contou ao Jornal O Globo que está aposentado da carreira de ator após seu último trabalho na TV, que foi Os Dez Mandamentos, da Record. “Eu fiquei velho. Não tenho mais paciência para estupidez de diretor. É uma rotina muito cansativa. Só voltaria se tivesse realmente uma proposta muito boa financeiramente. Aí eu faria uma série de exigências e, caso topassem, tudo bem”, disse ele.

Hoje em dia, o artista mora em um sítio em Xerém, em Duque de Caxias, com sua esposa, Marília, e os cachorros. Ele também se converteu ao islamismo e assumiu o nome de Mohammed Abdullah. "Fui para o Paquistão em março do ano passado. Lá, me encontrei com a fé muçulmana. Me converti ao islamismo. Adotei o nome de Mohammed Abdullah, que foi sugerido por um grande amigo meu, uma espécie de padrinho nesta nova jornada", declarou.

"'História de Amor' traz a terceira Helena criada pelo autor e a primeira vivida por Regina Duarte, que interpretou mais duas, em 'Por Amor' e 'Páginas Vida'. Na trama, Helena é uma mulher batalhadora e enfrenta a gravidez prematura de sua filha Joyce (Carla Marins), abandonada pelo namorado Caio (Angelo Paes Leme). Pai da moça e ex-marido de Helena, Assunção (Nuno Leal Maia), homem conservador e moralista, não se conforma com a situação da filha. Sentindo-se solitária, Helena se apaixona pelo famoso endocrinologista Carlos Alberto Moretti (José Mayer), que também se encanta por ela imediatamente. Carlos, contudo, é casado com a possessiva Paula (Carolina Ferraz) e teve um relacionamento de dez anos com Sheila (Lilia Cabral), sua sócia na clínica. Ela investe, a qualquer custo, em uma reaproximação. Esse quadrilátero amoroso movimenta a história, especialmente quando o médico se envolve com Helena, o que não impede Sheila e Paula de continuarem a disputá-lo", informou a emissora.

