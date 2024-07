Márcia Fu atualiza estado de saúde após hospitalização: 'É fogo'

Em entrevista à CARAS Brasil, a ex-jogadora de vôlei, Márcia Fu, dá mais detalhes sobre seu estado de saúde após crise de hérnia de disco

A ex-jogadora de vôlei, Márcia Fu (55) passou mal na manhã da última segunda-feira, 29, e foi levada às pressas para um hospital em São Paulo. Ela teve uma crise de hérnia de disco, mas já está bem e retornou para casa no mesmo dia. Em entrevista à CARAS Brasil, a ex-fazenda atualiza estado de saúde após hospitalização: "É fogo".

A medalhista olímpica reforça que está ótima, apenas vai precisar passar por um procedimento simples para tratar a hérnia. Os médicos que atenderam a reporter do Tá na Hora, do SBT, optaram por realizar um procedimento que deve levar algumas horas para solucionar a dor.

Márcia dá mais detalhes sobre esse operação, ela já está em casa, mas deve retornar ao hospital para fazer uma infiltração na coluna: "Eu estou bem, hérnia é fogo, né? Foi só um susto, mas está tudo certo! Vou ter que fazer uma infiltração para tratar a hérnia, é um procedimento simples e já, já estarei em casa", revela.

A ex-fazenda adianta que esse é uma operação simples, nada invasiva, e após ser submetida a ele, deve retornar logo para suas atividades profissionais: "Segundo meu médico, depois do procedimento em dois dias estarei de volta".

BOMBANDO

Apesar do problema de saúde, Márcia Fu está bombando em sua carreira e vive um ótimo momento profissional. Meses após o grande sucesso na 15ª edição de A Fazenda, ela está dedicada ao Canal da Fu, projeto do YouTube que irá estreitar seus laços com a internet.

A famosa declara que está bastante feliz com seu trabalho nos ambientes digitais: "O canal está bombando já temos conteúdos prontos e gravados e inclusive já saiu vídeo novo!", finaliza Márcia Fu em entrevista à CARAS Brasil.

CONFIRA PUBLICAÇÃO RECENTE DE MÁRCIA FU: