Família É Tudo: Por que Lupita ficou com Júpiter? Autor explica!

No último capítulo da novela Família É Tudo, Lupita escolheu namorar com Júpiter. Agora, saiba o motivo da decisão do autor para este desfecho

A novela Família É Tudo, da Globo, chegou ao fim na noite de sexta-feira, 27, e o público conferiu um dos desfechos mais esperados: o namoro de Lupita (Daphne Bozaski). A mocinha ficou dividida entre Júpiter (Thiago Martins) e Guto (Daniel Rangel) durante boa parte da novela. No final, ela escolheu viver uma história de amor com o neto de Frida (Arlete Salles).

O desfecho dividiu a opinião dos telespectadores e o autor Daniel Ortiz explicou a sua decisão. Em conversa com o site Notícias da TV, ele contou que escolheu deixar Lupita por Júpiter por dois motivos: a torcida dos fãs e a evolução do personagem.

“Eu gosto de Lupita e Guto, de Lupita e Júpiter. Eu me emociono em cada cena de cada casal. É muito difícil quando chega a hora de escolher um. Eu levei em consideração a trajetória do Júpiter, a transformação dele durante toda a novela. Apesar de que também foi tão bonito esse amor do Guto pela Lupita desde o começo”, disse ele.

E completou: “Realmente, neste caso, por mim, ela ficava com os dois. Mas eu levei em consideração, claro, que nesse final a maioria do público queria o Júpiter. E acho que o Guto com a Mila ficou ótimo, uma química excelente. Então acho que ficou todo mundo feliz”.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por gshow (@gshow)

A redenção de Hans no penúltimo capítulo de Família É Tudo

No penúltimo capítulo da novela Família É Tudo, da Globo, Hans (Raphael Logam) teve um momento de redenção antes de encarar a justiça. Ele viveu um momento comovente com sua mãe, Catarina (Arlete Salles), após cair em uma armação dos primos Mancini.

Nas cenas, de acordo com o site Notícias da TV, Hans será desmascarado pelos irmãos Mancini durante um evento com a imprensa e descobrirá que tentou matar a própria mãe. Logo depois, ele tenta sequestrar Electra (Juliana Paiva), mas será pego. Ao ser preso, Hans vê a mãe e confessa o motivo de suas sabotagens para ficar com a herança da tia Frida (Arlete Salles).

Emocionado, ele pede perdão para a mãe por ter tentando matá-la achando que era a tia. “Mãe, eu não sabia que era você. Eu nunca teria te jogado no mar. Você devia ter me procurado, me avisado. Mas não, você preferiu me trair. Ajudar a tia Frida e esses insuportáveis a me prender”, diz ele.

E ele completa: “Eu fiz tudo isso por nós dois! Vocie sempre quis ser como a tia Frida. Ter o sucesso dela. O dinheiro. E eu ia conseguir. Eu ia te dar tudo que você sempre quis, mãe. Você tinha que ter ficado do meu lado! Do lado do seu filho! Eles te odeiam, mãe!”.